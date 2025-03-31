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  4. Bayram günü önce evini ateşe verdi sonra itfaiye ekiplerine sopayla saldırdı!

Bayram günü önce evini ateşe verdi sonra itfaiye ekiplerine sopayla saldırdı!

31.03.2025 15:30
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde M.U isimli bir kişi evini ateşe verdi. Evini ateşe verdikten sonra balkona çıkıp bağırmaya başlayan M.U, yangını söndürmek için adrese giden itfaiye ekiplerine sopayla saldırdı. M.U. gözaltına alınırken yangın söndürüldü.

Bayram günü önce evini ateşe verdi sonra itfaiye ekiplerine sopayla saldırdı!

Mesudiye Mahallesi'ndeki evini ateşe verdikten sonra balkona çıkıp bağırmaya başlayan M.U'yu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYEYE SOPAYLA SALDIRDI

M.U, adrese ulaştıktan sonra yangına müdahale etmek için hazırlanan itfaiye ekiplerine mukavemet gösterip sopayla saldırdı.

AA-20250331-37500570-37500565-MERSINDE_EVINI_ATESE_VEREN_KISI_ITFAIYE_EKIPLERINE_SALDIRINCA_GOZALTINA_ALINDI

Çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan M.U, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

AA-20250331-37500570-37500569-MERSINDE_EVINI_ATESE_VEREN_KISI_ITFAIYE_EKIPLERINE_SALDIRINCA_GOZALTINA_ALINDI

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin
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