Bayram harçlıklarını Filistin'e bağışladı

Enes, Ramazan Bayramı boyunca heyecanla biriktirdiği harçlıkları Filistinlilere ulaştırmayı tercih etti. TOKİ Aşık Veysel Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Enes, bayram süresince topladığı bin 200 TL harçlığı anlamlı bir amaç uğruna bağışlama kararı aldı.

BAYRAM HARÇLIĞINI FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA GÖNDERDİ

Bu örnek kararıyla mahallesindeki TOKİ Osmanlı Camii İmam Hatibi Ferhat Ağca'nın kapısını çalan genç Enes, yardımların doğru adrese ulaşması için destek istedi. Ağca ile birlikte İl Müftülüğü'ne giden Enes'i, İl Müftüsü Hasan Limon makamında ağırladı. Enes'in bu asil davranışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü Limon, bağışı teslim alarak resmi bağış makbuzunu takdim etti.

Müftü Limon; "Gençlerimizin bu yaşta böylesine bir merhamet ve paylaşma bilincine sahip olması, geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor" dedi.

İl Müftüsü Hasan Limon, Enes'i tebrik ederek hediye takdim etti.

