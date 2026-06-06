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Bayram için geldiği köyde ölü bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, evlerinin bahçesindeki ağaca kendisini sulama hortumla asan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Bayram için geldiği köyde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, saat 07.30 sıralarında Alaplı Cambazlı köyünde meydana geldi. O.A'nın (26), evin bahçesinde köylüler tarafından asılı halde bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bayram için geldiği köyde ölü bulundu 1

BAYRAM İÇİN GEZMEYE GELMİŞTİ

Sağlık ekipleri, hayati fonksiyonları devam ettiği belirlenen O.A'nın sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O.A., burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yapılan incelemede, O.A'nın bahçe hortumlarıyla kendisini ağaca asmaya çalıştığı, kullanılan hortumların bir kısmının koparak ağaç dibine düştüğü görüldü.

Bayram için geldiği köyde ölü bulundu 2

HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen O.A'nın köyde yalnız yaşadığı, il dışında inşaat işlerinde çalıştığı ve Kurban Bayramı nedeniyle köyüne geldiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Bayram için geldiği köyde ölü bulundu 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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vefat Zonguldak
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