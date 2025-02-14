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  4. Bayram ikramiyeleri ne olacak? TÜED Müdürü Namık Tan Emekli ikramiyesi için teklifini açıkladı…

Bayram ikramiyeleri ne olacak? TÜED Müdürü Namık Tan Emekli ikramiyesi için teklifini açıkladı…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
14.02.2025 07:57
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Milyonlarca emeklinin haklarını savunmak ve onların sesini duyurmak amacıyla çalışan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Araştırma Müdürü Namık Tan, son dönemde gündemde olan bayram ikramiyeleri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Bayram ikramiyeleri ne olacak? TÜED Müdürü Namık Tan Emekli ikramiyesi için teklifini açıkladı…

İktidarın, bayram ikramiyesi için 3 bin ve 5 bin liralık düzenlemeler üzerinde durduğunu belirten Tan, emeklilerin bu miktarlara dair beklentilerinin çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

EMEKLİLER İÇİN DAHA YÜKSEK BAYRAM İKRAMİYESİ TALEBİ

Tan, "Emeklilere yönelik yapılan bu tür küçük artışlarla olmaz. Bayram ikramiyesi en düşük emekli maaşına endekslensin, bu yıl 14 bin 469 lira olarak belirlensin ve gelecek yıllarda da buna göre bir düzenleme yapılsın, tartışma bitsin" diyerek, hükümete çağrıda bulundu.

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Emeklilerin büyük bir kısmının aylık gelirlerinin düşük olduğunu ve bu nedenle bayramları da keyifli geçiremediklerini belirten Namık Tan, bu sorunun çözülmesi için somut adımlar atılmasını istedi.

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İkramiyelerin en düşük maaşa endekslenecek şekilde belirlenmesinin emekliler için çok daha iyi olacağını söyledi.

“EMEKLİ BAYRAMA BURUK GİRİYOR”

TÜED Araştırma Müdürü Tan, bayram ikramiyelerinin, emeklilerin bayrama daha umutla girmeleri için önemli olduğunu vurguladı. "Zaten aylıklar düşük. Emekli bayrama buruk giriyor.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Emekli bayram ikramiyesi
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