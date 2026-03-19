Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il açıkladı

Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatleri şöyle:
Adana: 07:12
Adıyaman: 07:01
Afyonkarahisar: 07:32
Ağrı: 06:42
Aksaray: 07:18
Amasya: 07:12
Ankara: 07:23
Antalya: 07:31
Ardahan: 06:44
Artvin: 06:48
Aydın: 07:42
Balıkesir: 07:43
Bartın: 07:26
Batman: 06:49
Bayburt: 06:54
Bilecik: 07:35
Bingöl: 06:52
Bitlis: 06:46
Bolu: 07:29
Burdur: 07:33
Bursa: 07:38
Çanakkale: 07:49
Çankırı: 07:20
Çorum: 07:15
Denizli: 07:37
Diyarbakır: 06:53
Düzce: 07:30
Edirne: 07:49
Elazığ: 06:57
Erzincan: 06:56
Erzurum: 06:49
Eskişehir: 07:32
Gaziantep: 07:04
Giresun: 07:01
Gümüşhane: 06:57
Hakkari: 06:39
Hatay: 07:09
Iğdır: 06:38
Isparta: 07:31
İstanbul: 07:39
İzmir: 07:45
Kahramanmaraş: 07:06
Karabük: 07:25
Karaman: 07:21
Kars: 06:42
Kastamonu: 07:20
Kayseri: 07:12
Kilis: 07:05
Kırıkkale: 07:20
Kırklareli: 07:46
Kırşehir: 07:18
Kocaeli: 07:35
Konya: 07:24
Kütahya: 07:34
Malatya: 07:01
Manisa: 07:44
Mardin: 06:51
Mersin: 07:15
Muğla: 07:40
Muş: 06:48
Nevşehir: 07:15
Niğde: 07:15
Ordu: 07:03
Osmaniye: 07:08
Rize: 06:53
Sakarya: 07:33
Samsun: 07:10
Siirt: 06:46
Sinop: 07:15
Sivas: 07:06
Şanlıurfa: 06:58
Şırnak: 06:44
Tekirdağ: 07:45
Tokat: 07:08
Trabzon: 06:56
Tunceli: 06:56
Uşak: 07:36
Van: 06:40
Yalova: 07:38
Yozgat: 07:15
Zonguldak: 07:28
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.19'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.48'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.41'de, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.23'te eda edilecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum