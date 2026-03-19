Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il açıkladı

Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 07:12

Adıyaman: 07:01

Afyonkarahisar: 07:32

Ağrı: 06:42

Aksaray: 07:18

Amasya: 07:12

Ankara: 07:23

Antalya: 07:31

Ardahan: 06:44

Artvin: 06:48

Aydın: 07:42

Balıkesir: 07:43

Bartın: 07:26

Batman: 06:49

Bayburt: 06:54

Bilecik: 07:35

Bingöl: 06:52

Bitlis: 06:46

Bolu: 07:29

Burdur: 07:33

Bursa: 07:38

Çanakkale: 07:49

Çankırı: 07:20

Çorum: 07:15

Denizli: 07:37

Diyarbakır: 06:53

Düzce: 07:30

Edirne: 07:49

Elazığ: 06:57

Erzincan: 06:56

Erzurum: 06:49

Eskişehir: 07:32

Gaziantep: 07:04

Giresun: 07:01

Gümüşhane: 06:57

Hakkari: 06:39

Hatay: 07:09

Iğdır: 06:38

Isparta: 07:31

İstanbul: 07:39

İzmir: 07:45

Kahramanmaraş: 07:06

Karabük: 07:25

Karaman: 07:21

Kars: 06:42

Kastamonu: 07:20

Kayseri: 07:12

Kilis: 07:05

Kırıkkale: 07:20

Kırklareli: 07:46

Kırşehir: 07:18

Kocaeli: 07:35

Konya: 07:24

Kütahya: 07:34

Malatya: 07:01

Manisa: 07:44

Mardin: 06:51

Mersin: 07:15

Muğla: 07:40

Muş: 06:48

Nevşehir: 07:15

Niğde: 07:15

Ordu: 07:03

Osmaniye: 07:08

Rize: 06:53

Sakarya: 07:33

Samsun: 07:10

Siirt: 06:46

Sinop: 07:15

Sivas: 07:06

Şanlıurfa: 06:58

Şırnak: 06:44

Tekirdağ: 07:45

Tokat: 07:08

Trabzon: 06:56

Tunceli: 06:56

Uşak: 07:36

Van: 06:40

Yalova: 07:38

Yozgat: 07:15

Zonguldak: 07:28

KKTC, ALMANYA, İNGİLTERE VE BOSNA HERSEK'TE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.19'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.48'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.41'de, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.23'te eda edilecek.