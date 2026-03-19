Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il açıkladı

Ramazan Bayramı öncesi Diyanet İşleri Başkanlığı il il namaz saatlerini açıkladı. Buna göre bayram namazı Ankara'da 07.23, İstanbul'da 07.39, İzmir'de 07.45, Çanakkale ve Edirne'de 07.49, Iğdır'da 06.38'de kılınacak.

Melih Kadir Yılmaz

Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 07:12

Adıyaman: 07:01

Afyonkarahisar: 07:32

Ağrı: 06:42

Aksaray: 07:18

Amasya: 07:12

Ankara: 07:23

Antalya: 07:31

Ardahan: 06:44

Artvin: 06:48

Aydın: 07:42

Balıkesir: 07:43

Bartın: 07:26

Batman: 06:49

Bayburt: 06:54

Bilecik: 07:35

Bingöl: 06:52

Bitlis: 06:46

Bolu: 07:29

Burdur: 07:33

Bursa: 07:38

Çanakkale: 07:49

Çankırı: 07:20

Çorum: 07:15

Denizli: 07:37

Diyarbakır: 06:53

Düzce: 07:30

Edirne: 07:49

Elazığ: 06:57

Erzincan: 06:56

Erzurum: 06:49

Eskişehir: 07:32

Gaziantep: 07:04

Giresun: 07:01

Gümüşhane: 06:57

Hakkari: 06:39

Hatay: 07:09

Iğdır: 06:38

Isparta: 07:31

İstanbul: 07:39

İzmir: 07:45

Kahramanmaraş: 07:06

Karabük: 07:25

Karaman: 07:21

Kars: 06:42

Kastamonu: 07:20

Kayseri: 07:12

Kilis: 07:05

Kırıkkale: 07:20

Kırklareli: 07:46

Kırşehir: 07:18

Kocaeli: 07:35

Konya: 07:24

Kütahya: 07:34

Malatya: 07:01

Manisa: 07:44

Mardin: 06:51

Mersin: 07:15

Muğla: 07:40

Muş: 06:48

Nevşehir: 07:15

Niğde: 07:15

Ordu: 07:03

Osmaniye: 07:08

Rize: 06:53

Sakarya: 07:33

Samsun: 07:10

Siirt: 06:46

Sinop: 07:15

Sivas: 07:06

Şanlıurfa: 06:58

Şırnak: 06:44

Tekirdağ: 07:45

Tokat: 07:08

Trabzon: 06:56

Tunceli: 06:56

Uşak: 07:36

Van: 06:40

Yalova: 07:38

Yozgat: 07:15

Zonguldak: 07:28

KKTC, ALMANYA, İNGİLTERE VE BOSNA HERSEK'TE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.19'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.48'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.41'de, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.23'te eda edilecek.

