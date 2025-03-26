Bayram öncesi marketlerde sıkı denetim

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, yapılan kontroller sonucunda dört zincir markete cezai işlem uygulandığını açıkladı. Başkan Yüksel, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizdeki zincir marketlerde detaylı denetimler gerçekleştirdi. Fahiş fiyat, stokçuluk, raf etiketi eksikliği ve kasa fiyat farkı gibi hususlar titizlikle incelendi. Bu kapsamda dört zincir markete cezai işlem uygulandı. Hemşehrilerimizin güvenli alışveriş yapabilmesi için 7/24 denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır