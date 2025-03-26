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Bayram öncesi marketlerde sıkı denetim

26.03.2025 15:54
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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için denetimlerini sürdürüyor. İlçede faaliyet gösteren zincir marketlerde fahiş fiyat, stokçuluk, raf etiketi eksikliği ve kasa ile raf fiyatları arasındaki uyumsuzluk gibi konular mercek altına alındı.

Bayram öncesi marketlerde sıkı denetim

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, yapılan kontroller sonucunda dört zincir markete cezai işlem uygulandığını açıkladı. Başkan Yüksel, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizdeki zincir marketlerde detaylı denetimler gerçekleştirdi. Fahiş fiyat, stokçuluk, raf etiketi eksikliği ve kasa fiyat farkı gibi hususlar titizlikle incelendi. Bu kapsamda dört zincir markete cezai işlem uygulandı. Hemşehrilerimizin güvenli alışveriş yapabilmesi için 7/24 denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ezine
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