Bayram öncesi tatlıcılar ve pastanelere sıkı denetim...

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlı imalathaneleri ve pastaneleri denetledi. Yapılan denetimlerde, işletmelerin ruhsatlarından hijyen durumlarına kadar her ayrıntı incelendi.

TATLI VE ŞEKERLEME ÜRETİMİ YAPAN İŞYERLERİ TİTİZLİKLE İNCELEDİ

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ilgilendiren konularda, denetimlerini taviz vermeden sürdürüyor. Vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak adına Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini arttıran zabıta ekipleri, ilçedeki tatlı ve şekerleme üretimi yapan işyerlerini titizlikle inceledi. İşletmelerin ruhsat kontrolüyle denetime başlayan ekipler, çalışanların kılık kıyafetinden işyerindeki hijyen şartlarına kadar her ayrıntı titizlikle değerlendirdi.

SAKLAMA ŞEKİLLERİ, ETİKET İLE RUHSAT KONTROLLERİ YAPILDI

Ürünlerin tazeliği ve gramajı, ürün ve malzemelerin saklama şekilleri, etiket ile ruhsat kontrolleri gibi konularda da incelemede bulunan ekipler, imalathanelerin mutfağını da hijyen şartları açısından kontrol etti. Zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hizmet ve hijyen standartlarına uygun üretim yapan işletmelere teşekkür edilirken, standartlara uygun üretim yapmayan işletmelere de gerekli uyarılar yapılıp eksikliklerini gidermeleri istendi.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır