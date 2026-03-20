Bayram sabahı acı kaza, Kulalı genç hayatını kaybetti

Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin genç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Körez Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Oğuz Şeker (26) idaresindeki 20 SU 620 plakalı otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan Uşak yönüne tek şeritten verilen trafik aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Bayram sabahında yaşanan acı olay, Oğuz Şeker’in ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

