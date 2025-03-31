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  4. Bayram şekeri toplamaya çıkmıştı... 5 yaşındaki Sinan'ın kahreden ölümü

Bayram şekeri toplamaya çıkmıştı... 5 yaşındaki Sinan'ın kahreden ölümü

31.03.2025 11:03
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Aksaray'da bayram günü kahreden bir haber geldi. Şeker toplamaya çıkan 5 yaşındaki Sinan Yavaş, sulama kanalına düştü. Köylüler tarafından bulunan küçük Sinan'ın boğularak öldüğü belirlendi.

Bayram şekeri toplamaya çıkmıştı... 5 yaşındaki Sinan'ın kahreden ölümü

Aksaray'daki kahreden olay, dün saat 16.00 sıralarında, merkeze bağlı Çimeli köyünde yaşandı.

BAYRAM ŞEKERİ TOPLUYORDU

Şeker toplamak için dışarı çıktığı iddia edilen Sinan Yavaş, evlerine yakın olan alandaki sulama kanalının yanından geçerken dengesini kaybedip düştü.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Su dolu kanala düşen çocuk, akıntının kuvvetli olması nedeniyle kısa sürede kayboldu. Çocuğun kanala düştüğünü gören kişi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri, sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatıldı.

adada

KÖYLÜLER TARAFINDAN BULUNDU

5 kilometre uzaklıktaki Sapmaz köyünde, köylüler tarafından bulunan çocuğun boğulduğu saptandı.

KAHREDEN HABER

Ekiplerin sulama kanalından çıkardığı çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen Yavaş, bugün Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınacak öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray bayram çocuk
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