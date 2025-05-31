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Bayram sofralarında gizli tehlike! Kurban Bayramı eti nasıl pişirilmelidir? Kurban eti ne kadar dinlendirilmelidir? "Kanserojen riskten kaçının"

Kurban Bayramı’nda artan kırmızı et tüketimi, beraberinde sağlık risklerini de getirebiliyor. Uzmanlar, özellikle pişirme ve saklama yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Uzman Diyetisyen Serim Tuna Koç, etin buharda pişirilmesinin hem lezzetli hem de sağlıklı bir tercih olduğunu belirterek, bu yöntemin özellikle çocuklar ve yaşlılar için ideal olduğunu söyledi. Detaylar haberimizde...

Bayram sofralarında gizli tehlike! Kurban Bayramı eti nasıl pişirilmelidir? Kurban eti ne kadar dinlendirilmelidir? "Kanserojen riskten kaçının"

Kurban Bayramı, et tüketiminin yoğun olduğu bir dönem. Ancak etin yanlış pişirilmesi veya saklanması sağlık sorunlarına yol açabilir.

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Uzman Diyetisyen Serim Tuna Koç, buharda pişirme yönteminin özellikle çocuk ve yaşlılar için ideal olduğunu belirtti. "Buharda pişirme, etin yumuşak kalmasını sağlar, besin kaybını azaltır ve sindirimi kolaylaştırır" açıklaması yaptı.

"TÜKETİM İÇİN +4C, UZUN SÜRELİ SAKLAMA İÇİN İSE -18C'DE DONDURUCUDA MUHAFAZA EDİN"

Koç, etin kesim sonrası ‘ölüm sertliği' sürecinden geçtiğini, bu nedenle hemen tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. "Et, kesildikten sonra 1 gün +4C'de buzdolabında dinlendirilmeli. Bu, eti daha lezzetli ve sindirimi kolay hale getirir" diye belirtti. Kısa süreli tüketim için +4C, uzun süreli saklama için ise -18C'de dondurucuda muhafaza etmeyi önerdi.

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"ORGAN ETLERİ DAHA HIZLI MUHAFAZA EDİLMELİ"

Saklama koşullarında hijyene dikkat çeken Koç, "Et, tek kullanımlık eldivenle parçalanıp küçük porsiyonlara bölünmeli ve vakumlanarak saklanmalı. Tuzlama da bir seçenek, ancak fazla tuz hipertansiyon riskini artırabilir" uyarısında bulundu. Organ etlerinin yüksek su içeriği nedeniyle daha çabuk bozulduğunu belirten Koç, bunların hızla işlenip soğuk zincire alınması gerektiğini vurguladı.

"DAĞITIM SIRASINDA KURU BUZ VEYA BUZ KÜPLERİ KULLANIN"

Etin bozulup bozulmadığını anlamak için renk ve koku kontrolü yapılması gerektiğini vurgulayan Koç, "Grileşme, kahverengileşme veya keskin bir koku, etin bozulduğunu gösterir. Dağıtım sırasında soğuk zincirin korunması için kuru buz veya buz küpleri kullanın" dedi.

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"YÜKSEK ISI, KANSEROJEN MADDE OLUŞUMUNA YOL AÇABİLİR"

Bayramda artan et tüketiminin kabızlık gibi sorunlara yol açabileceğini belirten Koç, etin yanında lifli gıdalar tüketilmesini önererek şunları söyledi: "Zeytinyağlı salata, yoğurt ve kekik gibi baharatlar, buharda pişirilmiş etle birleştiğinde hem sağlıklı hem doyurucu bir öğün sunar. Yüksek ısıda ızgaradan kaçının, bunun yerine buharda pişirme gibi düşük ısı yöntemlerini tercih edin. Yüksek ısı, kanserojen madde oluşumuna yol açabilir. Buharda pişirme, bu riski en aza indirir."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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