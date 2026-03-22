Bayram tatili dönüşü trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas’ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Bayram tatili dönüşü trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi’nde meydana geldi. Sivas istikametin seyir halinde olan H.A.D. idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle ıslanan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Tokat istikametine seyir halindeki E.B. idaresindeki 06 AB 2661 plakalı Honda marka cip, duramayarak diğer otomobile çarptı. H.Ç. idaresindeki otomobil de cipe çarparak tarlaya uçtu. Kazada cipte bulunan sürücü E.B.’nin (41) yanı sıra B.B. (35), Y.S.B. (10), ve Z.S.B. (2) yaralandı. Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü H.A.D. (34) ile Mustafa Caner Akçay (31) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Mustafa Caner Akçay (31) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bayram tatili dönüşü trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı 1

Bayram tatili dönüşü trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı 2

Bayram tatili dönüşü trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı 3

Bayram tatili dönüşü trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı 4

Bayram tatili dönüşü trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı 5

Bayram tatili dönüşü trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı 6

Bayram tatili dönüşü trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybettiMotosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Malatya’da 5 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralıMalatya’da 5 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Pantolonu fena dile düştü! "Saçmalamışsın"

Pantolonu fena dile düştü! "Saçmalamışsın"

İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam

İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

