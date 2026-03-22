Bayram tatili dönüşü trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi’nde meydana geldi. Sivas istikametin seyir halinde olan H.A.D. idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle ıslanan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Tokat istikametine seyir halindeki E.B. idaresindeki 06 AB 2661 plakalı Honda marka cip, duramayarak diğer otomobile çarptı. H.Ç. idaresindeki otomobil de cipe çarparak tarlaya uçtu. Kazada cipte bulunan sürücü E.B.’nin (41) yanı sıra B.B. (35), Y.S.B. (10), ve Z.S.B. (2) yaralandı. Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü H.A.D. (34) ile Mustafa Caner Akçay (31) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Mustafa Caner Akçay (31) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



