HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bayram tatilinde Bolu’da 2 bin 904 sürücüye 9,5 milyon lira ceza kesildi

Bolu’da polis ve jandarma tarafından 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yapılan denetimlerde 2 bin 904 araç sürücüsüne toplam 9 milyon 502 bin 923 TL idari para cezası kesildi.

Bayram tatilinde Bolu’da 2 bin 904 sürücüye 9,5 milyon lira ceza kesildi

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle polis ve jandarma ekipleri, Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu’da sıkı denetimler yaptı. İl genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından farklı noktalarda bin 673 uygulama yapıldı. Uygulamalarda 52 bin 797 araç ve sürücü denetlendi, bin 760 araca hız ihlalinden ceza kesildi.

Periyodik muayenesini yaptırmamış 315 araç sürücüsü ile emniyet kemeri takmayan 210 sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 223 araç trafikten menedildi. Denetimlerde toplam 2 bin 904 araç sürücüsüne 9 milyon 502 bin 923 TL idari para cezası kesildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözyaşlarını tutamadı! Emekliye ayrılan öğretmene veda gözleri yaşarttıGözyaşlarını tutamadı! Emekliye ayrılan öğretmene veda gözleri yaşarttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor: AK Parti MYK toplantısı başladıCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor: AK Parti MYK toplantısı başladı

Anahtar Kelimeler:
Bolu trafik ceza işlemleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kavga çıkacak... Berhan Şimşek, Fatih Altaylı'ya bu sözlerle yüklendi: "Sen oryantallik yapmayı seversin"

Kavga çıkacak... Berhan Şimşek, Fatih Altaylı'ya bu sözlerle yüklendi: "Sen oryantallik yapmayı seversin"

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz!

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz!

Okan Buruk Mourinho'ya ne dedi? Kendisi açıkladı

Okan Buruk Mourinho'ya ne dedi? Kendisi açıkladı

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Gazze'de bu zamana kadar 52 çocuk açlıktan öldü!

Gazze'de bu zamana kadar 52 çocuk açlıktan öldü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.