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Bayram tatilinin son gününde de denetim devam etti

Bayburt’ta jandarma ekipleri bayram tatilinin son gününde de trafik denetimine devam etti.

Bayram tatilinin son gününde de denetim devam etti

Jandarma trafik ekipleri 9 günlük bayram tatilinin son gününde de denetimlerini sürdürdü. Denetimde durdurulan araçlarda sürücü ve yolcunun kimlik sorgulaması ve araçların evrak kontrolleri yapıldı. Trafik timleri tarafından, vatandaşların araç sürerken dikkat edeceği başta aşırı hız, emniyet kemeri kullanımı ve hatalı sollama konuları olmak üzere diğer güvenli sürüş hususları hatırlatılarak, 'Bir kural bir ömür, yolun sonu bayram' mottosu kapsamında bilgilendirmeler yapıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt jandarma
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