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  4. Bayram trafiği başladı! 9 günlük tatili sebebiyle yollar doldu taştı... Bolu Dağı geçişinde yoğunluk yaşandı

Bayram trafiği başladı! 9 günlük tatili sebebiyle yollar doldu taştı... Bolu Dağı geçişinde yoğunluk yaşandı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.03.2025 17:56
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Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Bayram trafiği başladı! 9 günlük tatili sebebiyle yollar doldu taştı... Bolu Dağı geçişinde yoğunluk yaşandı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte memleketlerine gitmek isteyenler yola çıkmaya başladı. Tatil için yola koyulanlar Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde akıcı yoğunluğa neden oldu.

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YARIN DAHA YOĞUN OLABİLİR

Bolu Dağı Tüneli mevkiindeki rampalarda TIR ve kamyonlar nedeniyle ulaşım belirli bölgelerde kısmen yavaşladı. Otoyolun Ankara yönündeki akıcı yoğunluk ulaşımda aksamalara neden olmadı.

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Yol güzergahları üzerinde jandarma ekipleri denetimlerini artırırken, trafiğin yarın daha yoğun olması bekleniyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan trafik
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