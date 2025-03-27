Bayramda tatil planı yapanlar dikkat! Sağanak yağış, gök gürültüsü kapıda! Uyarılar peş peşe geldi: “Sürprize hazırlıklı olun”

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den tatilcilere kritik uyarılar geldi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Şen, başta Antalya ve Muğla olmak üzere birçok bölgede yağış ve serin hava beklendiğini açıkladı.

"SICAKLIKLAR ORTALAMALARIN ALTINA İNECEK"

Prof. Dr. Şen, bayramın birinci gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde mevsim normallerine döneceğini, güney bölgelerde ise normallerin altına düşeceğini açıkladı. Güney’e tatil planı yapanlara dikkat çeken Şen, özellikle Antalya’ya işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Tatil için Güney ve Ege bölgesini tercih edenler için sürpriz olabilir. Sürpriz şu olacak; Antalya’da 17 dereceye kadar düşecek sıcaklıklar. Antalya’da bayram süresince kuvvetli yağmurlar da var.”

MUĞLA KIYILARINA DA UYARI VAR

Yalnızca Antalya değil, Muğla’nın kıyı ilçeleri için de yağış uyarısında bulunan Orhan Şen, bayram süresince bu bölgelerde de kuvvetli sağanakların etkili olacağını belirtti.

“Yaz ve bahar sıcaklıkları yok. Düşük sıcaklıklar var Güneyde ve Ege bölgesinde.”

“TÜRKİYE’NİN BÜYÜK BÖLÜMÜ BAYRAMDA YAĞIŞLI”

Şen, bayram boyunca yalnızca güney değil, ülke genelinde yağışların etkili olacağını vurguladı:

“Türkiye’nin büyük bir bölümü bayramda yağışlı olacak. Ege’den, Marmara’dan, Trakya’dan tutun; Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’ya kadar yağışlar var.”

Cuma, cumartesi ve pazar günlerine dikkat çeken Şen, bu günlerde özellikle Trakya, Marmara, Ege ve İç Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirtti. Ayrıca:

“Güneydoğu Anadolu’nun batısında ve Akdeniz bölgesinde gök gürültülü, şimşekli, yıldırımlı bir yağış bekliyoruz.” dedi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel hava tahminlerine göre, 29 Mart Cumartesi’den itibaren batı ve iç bölgelerde yağışlı hava hakim olacak. Bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar’dan itibaren ise tüm yurtta sağanaklar etkili olacak.

Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Doğu bölgelerde gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Bayramın son gününe kadar süreceği belirtilen yağışlı hava dalgası; Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da da etkili olacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali de bulunuyor.Diğer yandan, gök gürültülü sağanak yağışlar bayram sonrasındaki günlerde de tüm yurtta devam edecek.