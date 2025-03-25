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Bayramda tatlı ve şeker tüketimine dikkat: "Mide sorunlarını ve ağız sağlığını tehdit ediyor"...

25.03.2025 16:22
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Ramazan Bayramı'nda tatlı ve şeker tüketimi arttıkça, diş sağlığını olumsuz etkileyebilecek riskler de artıyor. Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu, şekerli ve yapışkan tatlıların diş çürüklerine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bayramda aşırı tatlı tüketiminin, sadece diş sağlığını değil, aynı zamanda mide ve bağırsak sorunlarına da yol açabileceğini belirten Sürmelioğlu, vatandaşları sağlıklı beslenme konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Bayramda tatlı ve şeker tüketimine dikkat: "Mide sorunlarını ve ağız sağlığını tehdit ediyor"...

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Derya Gürsel Sürmelioğlu, Ramazan Bayramı'nda çok fazla şeker, çikolata ve tatlı tüketmesinin özellikle mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

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"ŞEKERLİ GIDALARDAN SONRA SU İÇMEK VEYA AĞZI ÇALKALAMAK ÖNEMLİDİR"

Doç. Dr. Gürsel Sürmelioğlu, "Bayramda tatlı tüketiminden vazgeçmek elbette zor olabilir. Ancak diş sağlığını korumak için bazı önlemler almak mümkündür: Şekerli gıdalardan sonra hemen su içmek veya ağzı çalkalamak şekerin ağızda kalma süresini azaltır. Meyve tüketimi (özellikle elma, armut gibi lifli meyveler), ağız içinde doğal bir temizlik sağlayarak şekerin etkisini azaltabilir. Şeker tüketiminden sonra en az yarım saat bekleyerek dişleri fırçalamak, asitlerin diş minesi üzerindeki etkisini en aza indirir. Sakız çiğnemek (şekersiz ve ksilitol içeren sakızlar tercih edilmeli), tükürük salgısını artırarak ağız ortamını nötralize edebilir. Diş ipi kullanımı, tatlı tüketimi sonrası diş aralarında kalan kalıntıları temizlemeye yardımcı olur. Bayram sonrası mutlaka bir diş hekimine muayene olmak, çürüklerin erken teşhis edilmesini sağlar. Unutmayalım ki bayramın tadını çıkarmak önemli olduğu kadar, sağlıklı bir gülümseme ile uzun yıllar bu keyfi sürdürebilmek de önemlidir. Tatlı tüketiminde ölçülü olmayı ve diş sağlığımızı ihmal etmemeyi unutmayalım" dedi.

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"SERT ŞEKERLERİN UZUN SÜRE AĞIZDA TUTULMASI, ÇÜRÜK OLUŞUM SÜRECİNİ HIZLANDIRIR"

Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu, şekerli ve yapışkan tatlıların diş çürüklerine yol açabileceğini belirterek, "Bayramlarda şeker, çikolata ve tatlı tüketimi normal günlere kıyasla oldukça artıyor. Şekerli gıdalar, ağız içinde asit üretimini artırarak diş minesinin aşınmasına ve çürüklerin hızlanmasına neden olabiliyor. Özellikle uzun süre ağızda kalan yapışkan şekerler, bakteriler için besin kaynağı haline geliyor ve dişlerde kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Özellikle yapışkan ve şeker oranı yüksek tatlılar, diş çürüklerine davetiye çıkarıyor. Lokum, baklava, şerbetli tatlılar, karamelize şeker içeren tatlılar ve sert şekerlemeler en riskli gıdalar arasında yer alıyor. Sert şekerlerin uzun süre ağızda tutulması, çürük oluşum sürecini hızlandırıyor. Ayrıca, asitli içeceklerle birlikte tüketilen tatlılar da diş minesini yumuşatarak çürük riskini artırıyor" şeklinde konuştu.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Ramazan Bayramı Diş hekimi şeker diş çürümesi
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