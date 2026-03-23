Bayramdan sonra devam ediyor: İBB yolsuzluk davasında 8. duruşma günü

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davası Ramazan Bayramı'nın ardından devam ediyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanıklı davada bugün 8. duruşma günü.

Bayramdan sonra devam ediyor: İBB yolsuzluk davasında 8. duruşma günü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025'te 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İMAMOĞLU'NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi.

Bayramdan sonra devam ediyor: İBB yolsuzluk davasında 8. duruşma günü 1

2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

8. DURUŞMA BUGÜN

Bugün görülecek 8. duruşmada sanıklar Silivri’de hakim karşısına çıkacak. Duruşmada savunmaların alınmasına devam edilecek.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

