Bayramın ilk günü Nazilli’de kaza: 1 yaralı

Kaza, Nazilli ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Muammer Hastepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden ve 530 Sokak’a dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hakimiyeti kaybolan motosiklet, park halindeki bir başka otomobile çarparak yol kenarına savruldu. Motosiklette yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının ayağında kırık meydana geldiği ve hayati tehlikesinin bulunmadoğı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

