HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bayramın son günü kahreden haber! Kız arkadaşını tabancayla başından vurup öldürdü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Cafer B., kız arkadaşı 22 yaşındaki Aleyna Yaray’ı tabanca ile başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kendini ihbar eden şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 20 Mart’ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Cafer B. ile kız arkadaşı Aleyna Yaray arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cafer B., tabanca ile Yaray’ın başına ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ!

Cafer B. olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Aleyna Yaray’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aleyna Yaray’ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Gözaltına alınan Cafer B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.