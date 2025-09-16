Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye mi geçecek? CHP'li bir belediye meclis üyesi daha istifa etti, dengeler değişti

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonu sonrası istifa haberleri peş peşe geldi, dengeler bir anda değişti. Sözcü TV muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgiye göre son operasyonda Belediye Başkanı gözaltına alınan Bayrampaşa'da CHP'li meclis üyesi Murat Salman'ın ardından İbrahim Soytürk de istifa etti.

SAYI 4'E ÇIKTI

Daha önce istifa eden iki meclis üyesiyle birlikte bu sayı 4'e çıkmış oldu. Böylece Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde dengeler değişti.

MECLİS'TE DENGELER DEĞİŞTİ

Buna göre CHP'nin 18 üyesine karşılık 15 AK Parti ve MHP'li üye yer alıyor. İstifa eden üyeler de an itibarıyla 'bağımsız' durumda.

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR

Son operasyonda gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılması durumunda belediye CHP'den AK Parti'ye geçebileceği belirtiliyor.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte 48 kişi gözaltına alınmıştı.