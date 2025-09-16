HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye mi geçecek? CHP'li bir belediye meclis üyesi daha istifa etti, dengeler değişti

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonu sonrası belediye meclisinde dengeler bir anda değişti. CHP'li meclis üyesi Murat Salman'ın ardından İbrahim Soytürk de istifa etti. Böylece istifa edenlerin sayısı 4'e çıkarken; Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılması durumunda belediyenin CHP'den AK Parti'ye geçebileceği belirtiliyor.

Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye mi geçecek? CHP'li bir belediye meclis üyesi daha istifa etti, dengeler değişti
Devrim Karadağ

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonu sonrası istifa haberleri peş peşe geldi, dengeler bir anda değişti. Sözcü TV muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgiye göre son operasyonda Belediye Başkanı gözaltına alınan Bayrampaşa'da CHP'li meclis üyesi Murat Salman'ın ardından İbrahim Soytürk de istifa etti.

SAYI 4'E ÇIKTI

Daha önce istifa eden iki meclis üyesiyle birlikte bu sayı 4'e çıkmış oldu. Böylece Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde dengeler değişti.

Bayrampaşa Belediyesi AK Parti ye mi geçecek? CHP li bir belediye meclis üyesi daha istifa etti, dengeler değişti 1

MECLİS'TE DENGELER DEĞİŞTİ

Buna göre CHP'nin 18 üyesine karşılık 15 AK Parti ve MHP'li üye yer alıyor. İstifa eden üyeler de an itibarıyla 'bağımsız' durumda.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR

Son operasyonda gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılması durumunda belediye CHP'den AK Parti'ye geçebileceği belirtiliyor.

Bayrampaşa Belediyesi AK Parti ye mi geçecek? CHP li bir belediye meclis üyesi daha istifa etti, dengeler değişti 2

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte 48 kişi gözaltına alınmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ın iddiasına Hamas'tan sert yanıtTrump'ın iddiasına Hamas'tan sert yanıt
Ağaçta asılı halde cansız bedeni bulundu Ağaçta asılı halde cansız bedeni bulundu

Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa CHP ak parti belediye
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.