HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika: Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. Ekipler bu kez de Bayrampaşa Belediyesine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı.

Son dakika: Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Son dakika: Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı 1

Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.

Son dakika: Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı 2

Son dakika: Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı 3

Son dakika: Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı 4

Son dakika: Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı 5
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldiRusya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldi
Nepal'de tarihi an: Sushila Karki ülkenin ilk kadın başbakanı OolduNepal'de tarihi an: Sushila Karki ülkenin ilk kadın başbakanı Ooldu

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Yolsuzluk Bayrampaşa belediye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hepsinde aynı belirtiler görüldü, 106 kişi hastaneye kaldırıldı

Hepsinde aynı belirtiler görüldü, 106 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

Son dakika: Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

Rusya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldi

Rusya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldi

İstifa iddiaları gündem oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

İstifa iddiaları gündem oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Yunanistan'ı devirmemize Mauro Icardi de sessiz kalmadı! Türkçe paylaşım yaparak gönülleri bir kez daha fethetti

Yunanistan'ı devirmemize Mauro Icardi de sessiz kalmadı! Türkçe paylaşım yaparak gönülleri bir kez daha fethetti

Sevgilisiyle görüntüleri gündem oldu! Yaş farkı dikkat çekti

Sevgilisiyle görüntüleri gündem oldu! Yaş farkı dikkat çekti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.