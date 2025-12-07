Yer: Diyarbakır! Yengesine mesaj atan kişiyi sokak ortasında darbetti

Olay Diyarbakır'da yaşandı. İddiaya göre K.B., F.O.'nun dayısının eşine sosyal medyadan mesaj attı ve kadını buluşmaya çağırdı. K.B.'nin mesajı sonrası F.O., buluşma yerine gitti ve K.B.'yi beklemeye başladı.

BULUŞMA NOKTASINA GELİP SOKAK ORTASINDA DARBETTİ

EKOL TV'den Burak Emek'in haberine göre F.O., buluşma noktasına gelen adamı yakaladı. F.O. ve yanındaki bazı kişiler adamı sokak ortasında tekme ve yumruklarla feci şekilde darbetti.

HINCINI ALAMAYIP BACAĞINDAN VURDU

Hıncını alamayan F.O. daha sonra tabancayla K.B.'yi bacağından vurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri hem F.O.'yu hem de K.B.'yi gözaltına aldı. Taciz mesajları attığı iddia edilen K.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BİR KERE DE BENİM İÇİN VURUN"

Öte yandan darp görüntüleri de kameraya yansıdı. Görüntülerde, F.O. ve yanındakilerin taciz mesajı attığı öne sürülen K.B.'yi tekme, tokat ve yumruklarla darbettiği görüldü. Bazı kişiler şahsın kafasına tekme attı. Ayrıca orada bulunan bir kişinin "Bir kere de benim için vurun" dediği duyuldu. Başka bir kişinin ise "Hak ediyorsun" dediği kayıtlara yansıdı.