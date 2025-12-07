HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Diyarbakır! Yengesine mesaj atan kişiyi sokak ortasında darbetti

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Dehşete düşüren görüntülerin adresi Diyarbakır oldu. F.O. isimli şahıs iddiaya göre yengesine mesaj atan ve buluşmak isteyen K.B.'yi, yengisini buluşmaya çağırdığı yerde bekledi. Burada şahsı yakalayan F.O., adamı sokak ortasında feci şekilde darbetti. Daha sonra ise tabancasıyla bacağından vurdu. O anlar ise kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Olay Diyarbakır'da yaşandı. İddiaya göre K.B., F.O.'nun dayısının eşine sosyal medyadan mesaj attı ve kadını buluşmaya çağırdı. K.B.'nin mesajı sonrası F.O., buluşma yerine gitti ve K.B.'yi beklemeye başladı.

Yer: Diyarbakır! Yengesine mesaj atan kişiyi sokak ortasında darbetti 1

BULUŞMA NOKTASINA GELİP SOKAK ORTASINDA DARBETTİ

EKOL TV'den Burak Emek'in haberine göre F.O., buluşma noktasına gelen adamı yakaladı. F.O. ve yanındaki bazı kişiler adamı sokak ortasında tekme ve yumruklarla feci şekilde darbetti.

Yer: Diyarbakır! Yengesine mesaj atan kişiyi sokak ortasında darbetti 2

HINCINI ALAMAYIP BACAĞINDAN VURDU

Hıncını alamayan F.O. daha sonra tabancayla K.B.'yi bacağından vurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri hem F.O.'yu hem de K.B.'yi gözaltına aldı. Taciz mesajları attığı iddia edilen K.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BİR KERE DE BENİM İÇİN VURUN"

Öte yandan darp görüntüleri de kameraya yansıdı. Görüntülerde, F.O. ve yanındakilerin taciz mesajı attığı öne sürülen K.B.'yi tekme, tokat ve yumruklarla darbettiği görüldü. Bazı kişiler şahsın kafasına tekme attı. Ayrıca orada bulunan bir kişinin "Bir kere de benim için vurun" dediği duyuldu. Başka bir kişinin ise "Hak ediyorsun" dediği kayıtlara yansıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Kayınpederi ve kaynanası da aralarında! Adliye soygununda 10 yeni gözaltıSon dakika | Kayınpederi ve kaynanası da aralarında! Adliye soygununda 10 yeni gözaltı
Adana-Gaziantep yolunda kaza: Yol trafiğe kapandıAdana-Gaziantep yolunda kaza: Yol trafiğe kapandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.