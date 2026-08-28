HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bayrampaşa Belediyesi iddianamesi hazırlandı! İşte 78 şüpheli yöneltilen suçlamalar

Görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile 78 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bayrampaşa Belediyesi iddianamesi hazırlandı! İşte 78 şüpheli yöneltilen suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu ve 78 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli ve 78 şüpheli yer aldı.

Şüpheliler hakkında; 'rüşvet', 'zimmet', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'resmi belgede sahtecilik', 'imar kirliliğine neden olma', 'çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği' suçlarından dava açıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyada bir ilk! Yapay zekâ destekli beyin ameliyatı yapıldıDünyada bir ilk! Yapay zekâ destekli beyin ameliyatı yapıldı
Bodrum’da makilik yangınıBodrum’da makilik yangını

Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

Nepal'deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış

Nepal'deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

Altında kritik cuma! 3 haftalık yükseliş bitebilir: Piyasalar saat 17:00'yi bekliyor

Altında kritik cuma! 3 haftalık yükseliş bitebilir: Piyasalar saat 17:00'yi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.