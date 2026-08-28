Özgür Özel'den gündem olacak Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması! "Sayılı gününü sayıyor"

İl ziyaretlerine devam eden YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in son durağı Kocaeli oldu. Gebze'de sanayici iş insanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Karamürsel Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

"SAYILI GÜNÜNÜ SAYIYOR"

Özel, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Sağlık ocağında karşılaştığı vatandaşla ayaküstü sohbet eden Özel'e "Kılıçdaroğlu baba ne oldu? Ne yapıyor Ankara'da?" sorusu yöneltildi. Vatandaşın sorusunu gülerek cevaplayan Özel, "Kafasına göre bizim binada oturuyor. Sayılı gününü sayıyor" dedi.

"ASGARİ ÜCRETE 2 ÇEYREK ALTIN GELİYOR"

Ziyareti sırasında eskiden öğretmenlik yapan ve yaklaşık 10 yıldır dede mesleği olan esnaflıkla uğraşan bir vatandaşla da konuşan Özel'in, "10 seneye göre şimdi alım gücü nasıl" sorusu üzerine, esnaf alım gücünün düşük olduğunu belirtti. Yıllar içindeki alım gücü değişimini ve vergi yükünü değerlendiren Özel, "Emekli 20 sene önce 8 çeyrek altın alıyordu maaşıyla. 10 sene önce 5'e düştü şimdi 2'ye düştü. İşler de ona göre düşüyor" diye konuştu.