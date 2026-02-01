HABER

Bayrampaşa'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Bayrampaşa'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü

Yıldırım Mahallesi Şehit Balkan Caddesi'ndeki 3 katlı binanın zemin katındaki restoranın bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın restoranın içine de hafif sıçrarken, oluşan duman nedeniyle üst katlarda bulunanlar binadan çıkamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları tahliye ederek, yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Sokak sakinlerinden Yasin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sesler üzerine dışarı çıktıklarında yangını gördüklerini söyledi.

Öztürk, babasının ve çevredekilerin yangın tüpleriyle olaya müdahale etiğini dile getirerek, yangının iş yerinden kızgın yağ dökülmesi üzerine çıktığını düşündüğünü aktardı.

Yasin Öztürk, bina sakinlerini telefonla arayarak dışarı çıkmalarını sağladıklarını belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Bayrampaşa İstanbul
