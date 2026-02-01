HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar, 6 gün sonra dere yatağında ölü olarak bulundu.

Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Cumhur Özdamar’ın daha önce de zaman zaman evden ayrıldığı ve kısa sürede bulunduğu belirtildi. Ancak bu kez evden ayrıldıktan sonra kendisinden 6 gündür haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu 1

AFAD ve polisin yanısıra çalışmalara havadan dron ile İHAKUT ekibi de destek verdi. İHAKUT tarafından bölgede drone ile havadan tarama gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu, Özdamar’ın cansız bedeni Gömeç’e bağlı Hacıoğlu köyü yakınlarında bir dere yatağında tespit edildi.

Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu 2

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Cumhur Özdamar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu 3

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şişli’de seyir halindeki otomobil alev alev yandıŞişli’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Kayseri Büyükşehir, 7 bilimsel çalışmaya konu olduKayseri Büyükşehir, 7 bilimsel çalışmaya konu oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Çarpıcı altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Çarpıcı altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.