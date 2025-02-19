HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bazı insanların avuç içi ve ayak altı neden terler? Çözümü var mı?

Bazı insanların avuç içi ve ayak altı neden terler? Çözümü var mı?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
17.02.2025 19:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan vücudunun işleyişiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan birçok farklı fizyolojik durum vardır. Bu fizyolojik durumlardan biri terleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Terleme durumu normal olduğunda çoğu kişi bu durumdan kaynaklı rahatsızlık hissetmeyebilir. Ancak ayaklar, avuç içi, koltuk altı gibi bölgelerde aşırı bir terleme söz konusu olduğunda hastalık şüphesi meydana gelebilir. Peki, bazı insanların avuç içi ve ayak altı neden terler, çözümü var mı?

Bazı insanların avuç içi ve ayak altı neden terler? Çözümü var mı?

İçindekiler

  • El ve ayaklar neden terler?
  • Bazı insanların avuç içi ve ayak altı neden terler?
  • Çözümü var mı?

Bazı kişiler normalden fazla terleme problemi yaşayabilmektedir. Terleme sorunu çok fazla olduğunda kişiler kendilerini toplumdan soyutlamak isteyebilir ve zaman içinde yalnızlaşabilir. Aşırı terleme sorunu özellikle ayak altı veya avuç içi bölgelerde daha fazla görülmektedir. Bu durum insanların kendine olan güvenini de zedeleyebilmektedir. Günümüzde aşırı terleme problemine çözüm olabilecek birçok farklı tedavi yöntemi bulunmaktadır.

El ve ayaklar neden terler?

Spor ve benzeri çeşitli aktivitelerden sonra bir miktar terlemek, normal bir durum olarak kabul edilmektedir. Ancak kimi insanlar normal olarak kabul edilen terleme olayını daha fazla yaşayabilir. Terleme daha çok koltuk altı, sırt gibi bölgelerde görülse de el ve ayaklarda da terleme olabilmektedir. Kişi, normalden çok daha fazla terliyorsa bu durum hiperhidrozis olarak tabir edilmektedir.

Yaz döneminde havanın çok sıcak olmasından kaynaklı el, ayak gibi bölgelerin yanı sıra birçok farklı bölgede terleme durumu gözlenebilmektedir. Normal bir terleme dışında hiçbir şey yapmasa dahi durduk yere terleyen insanlar da vardır. Bu durum zamanla çoğaldıkça kişi kendine olan güvenini kaybetmekte ve kalabalık bir ortama girmekten çekinmektedir.

İnsan vücudunda terlemeye imkân veren ter bezleri bulunmaktadır. Bu ter bezleri normalden daha çok çalıştığı zaman hiperhidroz denilen ve aşırı terleme olarak ifade edilen rahatsızlık ortaya çıkmaktadır.

Bazı insanların avuç içi ve ayak altı neden terler?

Kimi insanların ayak altı bölgesi daha çok terlerken kimisinin ise avuç içleri terleyebilmektedir. Özellikle yaz döneminde sıcaklık derecesinin fazla olmasından ötürü terleme sorunu daha sık yaşanabilir. Ancak bazı insanlar terlerken başkalarına göre daha fazla terlemekte ve özellikle ayak altı, avuç içi gibi bölgeler uzun süreli ıslak hissedilebilmektedir. Haddinden fazla terleme durumu tıp dilinde hiperhidroz olarak tanımlanmaktadır.

Hiperhidroz denilen rahatsızlık iki farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. İlki birincil hiperhidroz olarak bilinmekte ve terleme olayı yaygın olarak ayakların altı, koltuk altı veya avuç içlerinde görülmektedir. İkincil hiperhidroz ise bütün vücudu olumsuz yönde etkileyen bir terleme durumudur. Avuç içi ve ayak altı terlemesine neden olan faktörler ise kısaca şöyledir:

  • Troid rahatsızlığı olan bireylerde aşırı terleme sorunu daha sık görülebilir.
  • Kan şekeri değerleri dengede olmayan ve diyabet hastası olan kişilerin ayak alt kısımları ve avuçlarının içleri daha çok terleyebilir.
  • Stres vücuda başlı başına rahatsızlık veren bir durumdur. Stres, kaygı bozukluğu, panik atak gibi psikolojik hastalıklar, kişinin terlemesine yol açabilir.
  • Menopoz döneminde özellikle avuç içleri daha çok terler. Bununla birlikte gece terlemeleri de yaygın olarak yaşanır.
  • Fazla kilolu insanlarda kilodan kaynaklı normalden daha fazla terleme sorunu görülebilir. Ayrıca tansiyon ya da psikolojik ilaç kullanımı da aşırı terleme probleminin yaşanmasına neden olabilir.

Çözümü var mı?

Terleme durumu stres, kaygı gibi psikolojik durumlar ya da spor gibi aktivitelerden sonra görülebilen durumlardan biridir. Terleme bir hastalıktan kaynaklı ise o hastalığa yönelik tedavi yöntemleri tercih edilmektedir.

Genel olarak terleme sorunu görülen kişilerde iki farklı tedavi metodu kullanılmaktadır. Bunlardan ilki ter bezlerinin cerrahi yöntemle çıkarılmasıdır. Ter bezleri çıkarıldıktan sonra kişi hiçbir şekilde terleme sorunu ile karşılaşmamaktadır. Bir diğer yöntem ise daha kısa süreli etkileri olan botoks tedavisidir.

Botoks tedavisi, küçük iğneler kullanılarak hem ayak altı bölgesine hem de avuç içlerine uygulanabilmektedir. Ayrıca terleme sorununun az olup olmadığını kontrol etmek ve hangi bölgelerde daha çok görüldüğünü tespit etmek için ter testi olarak tabir edilen testlerden de faydalanılmaktadır.

Herkes uyuduğunu sanıyordu, dürtünce gerçek ortaya çıktıHerkes uyuduğunu sanıyordu, dürtünce gerçek ortaya çıktı
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı! O hakim hakkında soruşturma...Ayşe Barım hakkında tahliye kararı! O hakim hakkında soruşturma...
Anahtar Kelimeler:
terleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KAR GELDİ! İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Uçuşlar iptal edildi! Avcılar, Başakşehir, Bahçeşehir, Arnavutköy kar altında "TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

KAR GELDİ! İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Uçuşlar iptal edildi! Avcılar, Başakşehir, Bahçeşehir, Arnavutköy kar altında "TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

İstanbul için bir uyarı da İmamoğlu'ndan! 'En önemlisi' diyerek duyurdu bütün iş yerlerine seslendi

İstanbul için bir uyarı da İmamoğlu'ndan! 'En önemlisi' diyerek duyurdu bütün iş yerlerine seslendi

Yapay zekadan derbi için olay tahmin! O takıma şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladı

Yapay zekadan derbi için olay tahmin! O takıma şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili iddialara yalanlama: "Sicili bozuk sefiller..."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili iddialara yalanlama: "Sicili bozuk sefiller..."

16 yaşındaki kız 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü! 'Özel görüntülerimi ağabeyime vereceğini söyledi'

16 yaşındaki kız 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü! 'Özel görüntülerimi ağabeyime vereceğini söyledi'

Ankara'yı hareketlendirecek anket! Erdoğan Cumhur İttifakı'nın İmamoğlu CHP'nin adayı! Mansur Yavaş bağımsız aday olursa... 2. tura kim kalır?

Ankara'yı hareketlendirecek anket! Erdoğan Cumhur İttifakı'nın İmamoğlu CHP'nin adayı! Mansur Yavaş bağımsız aday olursa... 2. tura kim kalır?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.