Bazı insanların avuç içi ve ayak altı neden terler? Çözümü var mı?

Bazı kişiler normalden fazla terleme problemi yaşayabilmektedir. Terleme sorunu çok fazla olduğunda kişiler kendilerini toplumdan soyutlamak isteyebilir ve zaman içinde yalnızlaşabilir. Aşırı terleme sorunu özellikle ayak altı veya avuç içi bölgelerde daha fazla görülmektedir. Bu durum insanların kendine olan güvenini de zedeleyebilmektedir. Günümüzde aşırı terleme problemine çözüm olabilecek birçok farklı tedavi yöntemi bulunmaktadır.

El ve ayaklar neden terler?

Spor ve benzeri çeşitli aktivitelerden sonra bir miktar terlemek, normal bir durum olarak kabul edilmektedir. Ancak kimi insanlar normal olarak kabul edilen terleme olayını daha fazla yaşayabilir. Terleme daha çok koltuk altı, sırt gibi bölgelerde görülse de el ve ayaklarda da terleme olabilmektedir. Kişi, normalden çok daha fazla terliyorsa bu durum hiperhidrozis olarak tabir edilmektedir.

Yaz döneminde havanın çok sıcak olmasından kaynaklı el, ayak gibi bölgelerin yanı sıra birçok farklı bölgede terleme durumu gözlenebilmektedir. Normal bir terleme dışında hiçbir şey yapmasa dahi durduk yere terleyen insanlar da vardır. Bu durum zamanla çoğaldıkça kişi kendine olan güvenini kaybetmekte ve kalabalık bir ortama girmekten çekinmektedir.

İnsan vücudunda terlemeye imkân veren ter bezleri bulunmaktadır. Bu ter bezleri normalden daha çok çalıştığı zaman hiperhidroz denilen ve aşırı terleme olarak ifade edilen rahatsızlık ortaya çıkmaktadır.

Bazı insanların avuç içi ve ayak altı neden terler?

Kimi insanların ayak altı bölgesi daha çok terlerken kimisinin ise avuç içleri terleyebilmektedir. Özellikle yaz döneminde sıcaklık derecesinin fazla olmasından ötürü terleme sorunu daha sık yaşanabilir. Ancak bazı insanlar terlerken başkalarına göre daha fazla terlemekte ve özellikle ayak altı, avuç içi gibi bölgeler uzun süreli ıslak hissedilebilmektedir. Haddinden fazla terleme durumu tıp dilinde hiperhidroz olarak tanımlanmaktadır.

Hiperhidroz denilen rahatsızlık iki farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. İlki birincil hiperhidroz olarak bilinmekte ve terleme olayı yaygın olarak ayakların altı, koltuk altı veya avuç içlerinde görülmektedir. İkincil hiperhidroz ise bütün vücudu olumsuz yönde etkileyen bir terleme durumudur. Avuç içi ve ayak altı terlemesine neden olan faktörler ise kısaca şöyledir:

Troid rahatsızlığı olan bireylerde aşırı terleme sorunu daha sık görülebilir.

Kan şekeri değerleri dengede olmayan ve diyabet hastası olan kişilerin ayak alt kısımları ve avuçlarının içleri daha çok terleyebilir.

Stres vücuda başlı başına rahatsızlık veren bir durumdur. Stres, kaygı bozukluğu, panik atak gibi psikolojik hastalıklar, kişinin terlemesine yol açabilir.

Menopoz döneminde özellikle avuç içleri daha çok terler. Bununla birlikte gece terlemeleri de yaygın olarak yaşanır.

Fazla kilolu insanlarda kilodan kaynaklı normalden daha fazla terleme sorunu görülebilir. Ayrıca tansiyon ya da psikolojik ilaç kullanımı da aşırı terleme probleminin yaşanmasına neden olabilir.

Çözümü var mı?

Terleme durumu stres, kaygı gibi psikolojik durumlar ya da spor gibi aktivitelerden sonra görülebilen durumlardan biridir. Terleme bir hastalıktan kaynaklı ise o hastalığa yönelik tedavi yöntemleri tercih edilmektedir.

Genel olarak terleme sorunu görülen kişilerde iki farklı tedavi metodu kullanılmaktadır. Bunlardan ilki ter bezlerinin cerrahi yöntemle çıkarılmasıdır. Ter bezleri çıkarıldıktan sonra kişi hiçbir şekilde terleme sorunu ile karşılaşmamaktadır. Bir diğer yöntem ise daha kısa süreli etkileri olan botoks tedavisidir.

Botoks tedavisi, küçük iğneler kullanılarak hem ayak altı bölgesine hem de avuç içlerine uygulanabilmektedir. Ayrıca terleme sorununun az olup olmadığını kontrol etmek ve hangi bölgelerde daha çok görüldüğünü tespit etmek için ter testi olarak tabir edilen testlerden de faydalanılmaktadır.