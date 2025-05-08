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Bazı Kanunlar ile 375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Bazı Kanunlar ile 375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Kabul edilen maddelere göre, bakanlıklarda, bakan müşaviri atanabilecek. Bakan müşavirleri doğrudan bakana bağlı çalışacak. Bakan müşavirleri bakanın görev süresiyle sınırlı larak görev yapabilecekler.

UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAM EDEBİLECEK

Bakanlıklar ve diğer kamu ve kuruluşların teşkilatlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırmak üzere uzman ve uzman yardımcısı istihdam edebilecek. Askeri Yüksek idari Mahkemesi’nin askeri hakim sınıfında Başkan, Başsavcı, Daire Başkanı ve üyeleri emekliye ayrılmış olanların sağlık giderleri Danıştay bütçesinden karşılanacak.
Savunma Sanayi Başkanı ve Yardımcılarına, Müsteşar ve Müsteşar yardımcılarına ödemelerde vergi ve diğer kesintilere tabi olmayacak.

‘ADALET BAKANLIĞI YARDIMCISI’ İBARESİNDE DEĞİŞİKLİK

112 Acil Çağrı Merkezi’ni asılsız arayanlar bin beş TL para cezası verilecek. Diplomasi Akademisi’nde ders veren Dışişleri Bakanlığı personeline haftada 20 saat ve bir takvim yılında 360 saati aşmamak üzere Bakanlık tarafından ders ücreti ödenecek. Hakim ve Savcılar Kurulu Kanunu’nda yer alan ‘Adalet Bakanlığı Yardımcısı’ ibaresi ‘Adalet Bakanlığı Müsteşarı’ şeklinde değiştiriliyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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