Farklı türleri, sayfa sayıları, içerikleri bulunan kitaplar fiziksel olarak bazı ortak özelliklere sahiptir. Özellikle ciltli olan kitaplarda sadık okurların iyi bildiği ve gözünden kaçmayacağı gibi bazı boş sayfalar bulunur. Bu sayfalar gereksiz unutulmuş basım hatası yapılmış gibi düşündürebilir. Ancak bilinenin aksine kitapların aralarında ya da sonunda yer alan boş sayfaların anlamı ve mantıklı bir açıklaması vardır.

Bazı kitapların sonunda neden boş sayfa bulunur?

Kitaplarda birçok okurun dikkatini çeken durumlardan biri de bazı kitapların sonlarında ya da bölüm aralarında yer alan boş sayfalardır. Bu durumun tek bir nedeni yoktur. Sayfa sayısı dizgisi, notlar ve imza için ayrılmış alan, ciltlenme teknikleri ile ilgili bir ayrıntı, estetik kaygı gibi birçok durum kitapların sonunda bırakılan boş sayfaların açıklaması olarak kabul edilebilmektedir.

Kitapların sonlarında bulunan boş sayfalar önce gereksiz ve bir basım hatası gibi gelse de aslında işlevleri de vardır. Örnek olarak bu sayfalar sayesinde kitaplar daha dayanıklı daha sağlam olur. Okurlara not alma alanı bırakarak okurun deneyimini arttırır. Kitabın görsel olarak dengesini sağlamada katkı sağlar.

Belli sayfa sayılarında basılan kitaplar genel olarak 16’nın ve 32’ninkatları olan sayfa sayılarına sahiptir. Metinlerin miktarları bu sayılarla uyumlu olmayabilir. Örnek olarak bir kitap 128 sayfa olarak planlandıysa ama metin 125. sayfada bitiyorsa son üç sayfa boş bırakılmak zorundadır. Bu sayede kitabın sağlam durması ve ciltlenmesi de sağlanır.

Boş sayfalar ayrıca okuyuculara da fayda sağlamayı hedefler. Kitabın yazarına kitabı alma imkanı bulunduğu zamanlar için bir boş sayfa bırakılır ve bu sayfa yazarın imzası için ayrılmıştır. Bu anlamda boş sayfalar çok değerlidir. Sadece imza için değil okurun kitabı okurken isterse not alabileceği bir alan olarak da bu boş sayfalar kullanılabilir.

Kitaplardaki görselliği dengeleyebilmek için de boş sayfalar bırakılır. Özellikle içinde resimler çizimler olan kitaplarda bir bölümün son kısmına ya da yeni bir bölümün başına boş bir sayfa ayrılır. Bu sayede görsellik ve akıcılık sağlanması hedeflenmiştir.

Bunlar dışında kitapların ciltlenmesinde kullanılan tekniklerle ilgili olarak da kitapların sonunda boş sayfa bulunabilmektedir. Kitapların ciltlenmesi sırasında bir araya getirilen sayfaların katlanma ve yapıştırılma işlemleri için bu boş sayfalar yardımcı olmaktadır.

Ciltleme işlemi kitaplardaki bu boş sayfalar sayesinde daha kolay bir şekilde yapılır. Ayrıca kitabın omurgası da daha sağlam olur. Özellikle resimli olan kitaplarda görsel akıcılık için boş sayfalardan yararlanabilmek mümkün olur. Bu durum kitaba estetik olarak da katkı sağlar.