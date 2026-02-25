Taciz skandalında çarpıcı detay! Görele Belediye Başkanı'nın kızından olay iddia: 'Kıskançlık yüzünden ben yaptım'

Giresun'un Görele ilçesi Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, belediyenin çaycısının 16 yaşındaki kızına sosyal medya üzerinden attığı taciz mesajları tüm ülkede geniş yankı uyandırmıştı. Yaşanan skandal olay sonrası 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Dede, tutuklanmıştı. Dede'nin kızı, savcılığa giderek soruşturmanın seyrini değiştirecek bir ifadede bulundu.

ÇARPICI İDDİA!

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Devam eden soruşturmada dikkat çeken bir olay yaşandı. Tutuklu Hasbi Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D.'nin savcılığa giderek babasının masum olduğunu, mesajları kıskançlık nedeniyle babasının telefonundan mağdur kıza kendisinin attığını itiraf etti.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki kız çocuğuna WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar göndermesinin ortaya çıkmasının ardından tutuklanmıştı. Hasbi Dede ile ilgili soruşturmanın iddianamesi de hazırlandı. Mahkeme tarafından henüz kabul edilmeyen iddianamede Dede hakkında, 'Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.