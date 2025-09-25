Bazı kullanıcılar şikayet etti: iOS 26'da yeni sorun!

Apple’ın en yeni işletim sistemi iOS 26, görsel tasarımdan güvenlik önlemlerine kadar pek çok yeniliği beraberinde getirerek kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Ancak güncelleme sonrası, güncellemeyi yapan bazı kullanıcılar sosyal medyada pil ömrünün hızla tükendiğini ve cihazların ısındığını öne sürerek adeta isyan etmişti. Son gelen bazı kullanıcı şikayetlerine bakılırsa da, iOS 26'nın yeni bir sorunu daha ortaya çıkmış gibi görünüyor.

IOS 26’DAKİ APPLE TAKVİM UYGULAMASINDA ARAMA FONKSİYONU ÇALIŞMIYOR

9to5Mac'te yer alan habere göre, Reddit ve diğer platformlarda bazı kullanıcılar, iOS 26’daki Apple’ın Takvim uygulamasında arama fonksiyonunun çalışmadığını bildirdi.

Sorundan etkilenen kullanıcılar, hiçbir arama sonucunun çıkmadığını söyledi. Apple Destek Topluluğu’ndaki bir kullanıcı ise şirketin sorunu kabul ettiğini paylaştı.

Bazı kullanıcılar ayrıca, önceki takvim girişlerine dayalı otomatik tamamlama fonksiyonunun da çalışmadığını bildirdi. Normalde, yeni bir takvim girdisi yazmaya başladığınızda daha önce yapılan benzer girişler öneri olarak görüntüleniyor.

İŞTE BULUNAN ÇÖZÜM

Sorun için geçici bir çözüm bazı kullanıcılar için işe yarasa da, herkes için aynı sonuç alınamıyor. Birçok kişinin sorununu çözen ama herkesin sorununu çözmeyen o çözüm ise şöyle: