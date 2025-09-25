HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Bazı kullanıcılar şikayet etti: iOS 26'da yeni sorun!

iOS 26’da yeni bir sorun ortaya çıkmış olabilir. Reddit ve diğer platformlarda bazı kullanıcıların paylaştığı bilgilere göre, bu kez sorunun yaşandığı yer Apple’ın Takvim uygulaması.

Bazı kullanıcılar şikayet etti: iOS 26'da yeni sorun!
Enes Çırtlık

Apple’ın en yeni işletim sistemi iOS 26, görsel tasarımdan güvenlik önlemlerine kadar pek çok yeniliği beraberinde getirerek kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Ancak güncelleme sonrası, güncellemeyi yapan bazı kullanıcılar sosyal medyada pil ömrünün hızla tükendiğini ve cihazların ısındığını öne sürerek adeta isyan etmişti. Son gelen bazı kullanıcı şikayetlerine bakılırsa da, iOS 26'nın yeni bir sorunu daha ortaya çıkmış gibi görünüyor.

IOS 26’DAKİ APPLE TAKVİM UYGULAMASINDA ARAMA FONKSİYONU ÇALIŞMIYOR

9to5Mac'te yer alan habere göre, Reddit ve diğer platformlarda bazı kullanıcılar, iOS 26’daki Apple’ın Takvim uygulamasında arama fonksiyonunun çalışmadığını bildirdi.

Bazı kullanıcılar şikayet etti: iOS 26 da yeni sorun! 1

Sorundan etkilenen kullanıcılar, hiçbir arama sonucunun çıkmadığını söyledi. Apple Destek Topluluğu’ndaki bir kullanıcı ise şirketin sorunu kabul ettiğini paylaştı.

Bazı kullanıcılar ayrıca, önceki takvim girişlerine dayalı otomatik tamamlama fonksiyonunun da çalışmadığını bildirdi. Normalde, yeni bir takvim girdisi yazmaya başladığınızda daha önce yapılan benzer girişler öneri olarak görüntüleniyor.

İŞTE BULUNAN ÇÖZÜM

Sorun için geçici bir çözüm bazı kullanıcılar için işe yarasa da, herkes için aynı sonuç alınamıyor. Birçok kişinin sorununu çözen ama herkesin sorununu çözmeyen o çözüm ise şöyle:

  • Ayarlar > Uygulamalar > Takvim > Arama menüsüne gidin. oradaki iki ayarı kapatın.
  • Cihazınızı yeniden başlatın ve ayarları tekrar açın.
  • Ardından arama dizininin yeniden oluşturulması için birkaç dakika bekleyin.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın gözü Beyaz Saray'daki zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bir araya geldi! Dünyanın gözü Beyaz Saray'daki zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bir araya geldi!
Sosyal medya fenomeni Talu çifti tahliye edildiSosyal medya fenomeni Talu çifti tahliye edildi

Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.