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BBP Genel Başkanı Destici'den '27 Mayıs darbesi' paylaşımı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "27 Mayıs darbesi, çok sayıda sebeple, Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimiz için, tarihimize yazılan bir utanç sayfası olmuştur." ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici'den '27 Mayıs darbesi' paylaşımı

Destici, yazılı açıklamasında, 27 Mayıs 1960'ta Türk devletinin, anayasası, parlamentosu, hükümeti ve cumhurbaşkanlığı makamının ortadan kaldırıldığını, yargı kurumları ile silahlı kuvvetlerin tüm kuralları ve gelenekleriyle yerle bir edildiğini belirtti.

Darbenin, bugünlere kadar sirayet eden, milleti, milletin iradesini ve kararlarını yok sayarak, milletin silahları ve imkanlarıyla 'eşkıyayı hükümdar yapma' hastalığını Türkiye'ye bulaştırdığına dikkati çeken Destici, "27 Mayıs darbesi, çok sayıda sebeple Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimiz için, tarihimize yazılan bir utanç sayfası olmuştur. Darbeyle, önemli bir kısmı İstiklal Savaşı'mıza ve Cumhuriyet'imizin kuruluşuna katkılar sağlamış olan, devletimizin seçilmiş ve atanmış yöneticilerine, en korkunç, en iğrenç suçları işlemiş kişilere bile uygulandığında hiçbir vicdanın kaldırmaması gereken muameleler yapıldı." ifadelerine yer verdi.

İnanç, gelenek, ahlak kuralları ve hukukun temel ilkeleriyle hiçbir yönüyle bağdaştırılamayacak yargılamayla, Yassıada Mahkemeleri'nce, 15 idam, 31 müebbet ve 418 kişiye çeşitli hapis cezaları verildiğini anımsatan Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"İdam cezalarının üçü infaz edildi. Çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, darbe yönetiminin sorumlusu olduğu, takip, gözaltı, sorgu ve cezaevi süreçlerinde, hayatlarını ve sağlıklarını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti, 27 Mayıs'la başlayan bütün darbe ve darbe girişimlerinin faturasını, insan hak ve hürriyetlerinde, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, güvenlikte 'geri kalmışlık' olarak ödemeye devam ediyor."

Destici, 27 Mayıs darbesinin 65. yılında, millet iradesine yönelen tüm girişimlerin, milletin istiklal ve istikbaline zarar verdiğini vurguladı.

İdam edilen Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı ve darbe şartlarında kaybedilen tüm vatandaşı rahmetle yad eden Destici, şunları kaydetti:

"27 Mayıs 1980'de, emperyalizmin uşağı Marksist-Leninist hain teröristler tarafından şehit edilen, Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüz akı, ağabeyimiz, Türk milliyetçisi merhum Gün Sazak'ı, 45 yıldır dinmeyen acısıyla, şehadetinin 45. yılında sevgiyle, saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum.

32 yıl önce, 26 Mayıs 1992'de, Hakkari ili Çukurca ilçesi Üzümlü Karakolu'nda, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanı, hain PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 15 kahraman vatan evladını, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, istikbalini ve istikametini düşmanlarının belirlemesine izin vermeyeceğini bir kez daha ifade ederek, rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." (AA)

HABER ÖZETİ

  • Destici, 27 Mayıs 1960 darbesinin Türk devletinin anayasası ve yöneticilerinin ortadan kaldırıldığını belirtti. - Darbenin, milleti ve milletin iradesini yok sayarak Türkiye'ye olumsuz etkiler bıraktığını ifade etti. - Yassıada Mahkemeleri'nin verdiği kararlara değinerek, 15 idam ve birçok hapis cezasının uygulandığını hatırlattı. - Türkiye'nin, 27 Mayıs darbesiyle başlayan darbe girişimlerinin ağır sonuçlarını yaşamaya devam ettiğini vurguladı. - Destici, darbe dönemlerinde idam edilen yöneticilere ve PKK terörü nedeniyle şehit olan vatan evlatlarına rahmet diledi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Mustafa Destici
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