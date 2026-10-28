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BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin, "Türkiye'nin Teşkilatın dönem başkanlığını devralacağı bu zirvenin, Türk dünyasının dayanışmasını güçlendiren, ortak geleceğini şekillendiren önemli kararlara vesile olmasını temenni ediyoruz." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet'in, Türk milletinin tarihinin en ağır sınavlarından birini vererek kazandığı bağımsızlığını, kendi iradesiyle kurduğu devletin temelinde kalıcı hale getirmesi anlamına geldiğini söyledi.

29 Ekim 1923 tarihinin yalnızca bir yönetim biçiminin ilanı değil, milli mücadeleyle kazanılan istiklalin millet egemenliğiyle taçlandırıldığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Destici, "Cumhuriyet hiçbir zümrenin, siyasi anlayışın, hiçbir toplumsal kesimin tek başına sahiplenebileceği bir miras da değildir. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının ve Türk milletinin ortak değeri ve kazanımıdır." dedi.

Destici, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinin cuma günü gerçekleştirileceğini anımsatarak, "Başkentimiz Ankara, Türk dünyasının geleceği bakımından büyük önem taşıyan tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin Teşkilatın dönem başkanlığını devralacağı bu zirvenin, Türk dünyasının dayanışmasını güçlendiren, ortak geleceğini şekillendiren önemli kararlara vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk dünyası bizim için yalnızca ortak bir tarihin ve kültürünün adı değil, birlikte inşa edeceğimiz büyük bir geleceğin ve ulaşacağımız kızılelmanın adıdır." diyen Destici, Türk dünyasının ortak tarihi ve kültürel birikiminin güçlü kurumlara, ortak iradeye ve somut kazanımlara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Mustafa Destici, Türk dünyasının zenginliğinin, sahip olduğu kaynakları birlikte değerlendirebilme kabiliyetinde olduğunu belirterek, Türk devletleri arasında ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, ortak yatırımların teşvik edilmesi ve vize uygulamalarına son verilmesi gerektiğini savundu.

Konuşmasının ardından Destici, partisine katılan üyelere rozet taktı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Mustafa Destici
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