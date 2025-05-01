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BBP lideri Destici'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hayatlarını alın teriyle kazanan, tüm emekçi kardeşlerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, hayata ve geleceğe her zaman gülümseyerek baktığımız aydınlık günlere vesile olması dileklerimle kutluyor, işçilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

BBP lideri Destici'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Türk milletinin her çağda, "Alın teri kurumadan işçinin hakkını ödeyiniz" hadisişerifinin dünya üzerindeki en sadık takipçilerinden biri olduğunu ifade etti.

İşçilerin daha iyi şartlarda, daha iyi ücretlerle ve daha iyi sosyal haklarla çalışmayı hak ettiklerini belirten Destici, "Ülke olarak bunu sağlamalı, özellikle iş güvenliği ve iş kazalarıyla ilgili ciddi önlemler almak, bu alanda ülkemizi OECD ortalamasının üzerine çıkarmak mecburiyetindeyiz. Başta günübirlik işler olmak üzere çok sayıda işçimizi sosyal güvenlik ağına dahil etmemiz, işçi sağlığı ile çocuk ve kadınların çalışma hayatındaki zorlukları gibi çok sayıda konuda mesafe almamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, bunu sağlamanın öncelikle ülke ekonomisinin her alanda ve bütün olarak büyümesi ve gelişmesiyle mümkün olacağını kaydetti.

Problemleri, birlikte, bir araya gelerek, paylaşarak, hayatın her alanında dayanışma göstererek çözebileceklerini belirten Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"1 Mayıs'ın, ideolojik ve aşırı sol gruplar ile terör uzantılarının bir argümanı olmaktan çıkarılıp, tüm emekçilerimizin problemlerinin çözülmesi, haklarının daha ileriye taşınması ve daha mutlu bir geleceğe adım atmaları için çalışılan bir platforma dönüşmesini arzu ediyoruz. Hayatlarını alın teriyle kazanan, tüm emekçi kardeşlerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, hayata ve geleceğe her zaman gülümseyerek baktığımız aydınlık günlere vesile olması dileklerimle kutluyor, işçilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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