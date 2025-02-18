Bebek katilleri yeniden hakim karşısında! Yenidoğan Çetesi davasında 3'üncü duruşma başladı

SGK’dan para alabilmek için bebeklerin canına kıydılar. İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma başladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 47 sanığa ve 19 sağlık kuruluşuna yer verilirken 10 bebeğin ise hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede Fırat Sarı liderliğindeki ve yöneticiliğini İlker Gönen ile Gıyasettin Mert Özdemir’in yaptığı suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamakları ile oynama yaparak SGK’dan üst sınırdan ödeme almak olduğu açıklandı.

İLKER GÖNEN İNTİHAR ETMİŞTİ

Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 47 sanığın yargılandığı davada, örgüt yöneticisi İlker Gönen’in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesinin ardından sanık sayısı 46 olmuştu.

ÇAY BARDAĞIYLA BİLEKLERİNİ KESTİ

1.399 sayfalık iddianameye göre Çetin’in iki numaralı ismi Dr. İlker Gönen ikinci duruşmanın ardından tutukluluğun devam ettiği Antalya Döşemealtı Ceza İnfaz kurumu’nda 1 Şubat’ta çay bardağıyla bileklerini keserek canına kıydı.

3. DURUŞMA BAŞLADI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün 3. kez görülen duruşma, sanıkların yoklamaları ile başladı.

İDDİANAMEDE İSTENİLEN CEZALAR YER ALDI

İddianamede, şüpheli Fırat Sarı'nın 10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez uygulanmak üzere resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine dolandırıcılık suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.

(İHA)