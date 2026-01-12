HABER

Bebek Otel'in kaçak yapıları yıkılıyor! Çok sayıda ekip otelde

İstanbul güne yine hareketli başladı. Son günlerde adı uyuşturucu operasyonlarıyla anılan Bebek Otel'inin kaçak yapıları için yıkım kararı alınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve polisler, erken saatlerde kaçak yapılarının yıkım işlemlerini başlatmak üzere otele geldi.

Ufuk Dağ

Ayrıntılar geliyor...

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bebek Otel
