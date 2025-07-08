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Bebek yakıcı madde içti, hızlı müdahale hayat kurtardı! Ailelere uyarı: Korozif maddeler ölümcül olabilir!

Düzce'de, yanlışlıkla korozif (yakıcı) madde içen 12 aylık bebek, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan hızlı tıbbi müdahale sayesinde hayata tutundu. Yeni açılan Çocuk Gastroenteroloji bölümünde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Belkıs İpekçi’nin gerçekleştirdiği acil endoskopi işlemiyle tedavi edilen bebek, olası ağır komplikasyonlardan korunmuş oldu.

Bebek yakıcı madde içti, hızlı müdahale hayat kurtardı! Ailelere uyarı: Korozif maddeler ölümcül olabilir!

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni açılan Çocuk Gastroenteroloji bölümü ile çocukluk döneminde görülen gastroenterolojik hastalıkların zamanında tanı ve tedavi edilmesine imkan sağlandı.

Bebek yakıcı madde içti, hızlı müdahale hayat kurtardı! Ailelere uyarı: Korozif maddeler ölümcül olabilir! 1

KOROZİF MADDELER HAKKINDA AİLELERİ UYARDI

Korozif madde (lavabo açıcı) içen 12 aylık hasta, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Belkıs İpekçi tarafından yapılan acil endoskopi işlemi ile tedavi edildi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Belkıs İpekçi, çocukluk yaş grubunda kaza ile içilen korozif maddeler hakkında ailelere uyarılarda bulundu.

Bebek yakıcı madde içti, hızlı müdahale hayat kurtardı! Ailelere uyarı: Korozif maddeler ölümcül olabilir! 2

"SİNDİRİM PROBLEMLERİNE YOL AÇABİLİR"

Dr. İpekçi, "Korozif madde alımı, çocukların yanlışlıkla temizlik maddesi gibi yakıcı, aşındırıcı kimyasalları içmesi, ne yazık ki sık gördüğümüz vakalardır ve çok ağır sonuçları olabilmektedir. Bu maddeler, sadece bir yudum alındığında bile çocuğun yemek borusunda, mide duvarında kalıcı yanıklar, darlıklar ve bazen ömür boyu sürecek sindirim problemlerine yol açabilir" dedi.

Bebek yakıcı madde içti, hızlı müdahale hayat kurtardı! Ailelere uyarı: Korozif maddeler ölümcül olabilir! 3

"EN DOĞRUSU ACİLEN 112'Yİ ARAMAK VE HİÇBİR ŞEY YEDİRMEDEN HASTANEYE GELMEKTİR"

Çamaşır suyu, lavabo açıcı, kireç çözücü, banyo/tuvalet temizleyicileri, ağartıcılar, pas çözücüler ve bazı parfüm/deodorant veya kolonya türleri çocukların ilgisini çekecek şekilde renkli veya kokulu olduğundan su sanılarak içilebildiğine dikkat çeken İpekçi, "Bu maddelerin çocuk tarafından içilmesi halinde ‘kusturmak’, süt içirmek veya yoğurt yedirmek gibi önlemler maalesef faydası olmadığı gibi zararı arttırabilir. Bu gibi durumlarda en doğrusu acilen 112'yi aramak ve hiçbir şey yedirmeden hastaneye gelmektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gastroenteroloji sindirim sistemi endoskopi kimyasal
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