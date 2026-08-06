Behçet Oktay’ın ölümünde yeni gelişme! Bakan Gürlek, ailesini kabul etti: 'FETÖ' şüphesi yeniden gündemde

Ankara'da 2009 yılında park halindeki otomobilinde başından silahla vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Oktay'ın kendi silahıyla intihar ettiği değerlendirilerek takipsizlik kararı verildi.

'FETÖ' ŞÜPHESİ

Ancak Oktay'ın ailesi, ölümünde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) rolü bulunduğunu öne sürerek, dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.

TALEPLERİNİ BAKAN GÜRLEK’E İLETTİLER

Bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini bugün Adalet Bakanlığı'nda kabul etti.

Görüşmede, dosyaya ilişkin taleplerin ve ailenin şüphelerinin ele alınması bekleniyor.

EŞİ MEZARININ AÇILMASINI İSTEMİŞTİ

Behçet Oktay’ın eşi Şengül Oktay da 2012 yılında savcılığa başvurarak mezarın açılmasını ve kemiklerin yeniden incelenmesini istemişti. AA'nın aktardığına göre, başvuruda ayrıca Oktay’ın ölüm gecesi anahtarının alınarak görev yaptığı kurumdaki kasasının açıldığı öne sürülmüş; ambulans ekibi, hastane görevlileri ve olay yerindeki polislerin ifadelerinin araştırılması talep edilmişti.

Oktay’ın kardeşi Şule Oktay ise 2016 yılında yaptığı açıklamada, ağabeyinin ölümünde FETÖ bağlantısı bulunduğundan şüphelendiklerini söylemişti. Şule Oktay, ağabeyinin ölümünden önce teknik takibe alındığını ve bu sürecin dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in talimatıyla yürütüldüğünü öne sürmüştü. Oktay’ın ailesi, FETÖ’nün çatı davasına katılma talebinde de bulunmuştu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır