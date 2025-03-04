HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bekçilik yaptığı fabrikada ölü bulundu! Fenalaşıp düştü ancak sabah cesedi bulundu

Bekçilik yaptığı fabrikada ölü bulundu! Fenalaşıp düştü ancak sabah cesedi bulundu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.03.2025 13:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının bekçisi Yusuf Çetin (70), iş yerinde ölü bulundu.

Bekçilik yaptığı fabrikada ölü bulundu! Fenalaşıp düştü ancak sabah cesedi bulundu

Bursa-Ankara kara yolu Yeniceköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında bekçilik yapan Yusuf Çetin, saat 08.00 sıralarında mesaiye gelen işçiler tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekran görüntüsü 2025-03-04 135050

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yusuf Çetin'in hayatını kaybettiği tespit edildi .Gece saatlerinde yürürken fenalaşıp düşerek başını ahşaba çarptığı üzerinde durulan Yusuf Çetin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Kayıp Ece Gürel hakkında 'astronomi' ve 'kurşun' detayı! Son mesajı merak uyandırdı: "Ruhum geride kaldı"Kayıp Ece Gürel hakkında 'astronomi' ve 'kurşun' detayı! Son mesajı merak uyandırdı: "Ruhum geride kaldı"
Olay iddia: AK Partili esnafı diz çöktürüp özür dilettilerOlay iddia: AK Partili esnafı diz çöktürüp özür dilettiler
Anahtar Kelimeler:
fabrika ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık peş peşe toplattı! Listenin başını bu oyuncaklar çekti...

Bakanlık peş peşe toplattı! Listenin başını bu oyuncaklar çekti...

Trump bu kez fena kızdırdı! Çin'den ABD'ye misilleme

Trump bu kez fena kızdırdı! Çin'den ABD'ye misilleme

Çok konuşulacak 'vergi' iddiası! "Bu kul hakkı değil mi?"

Çok konuşulacak 'vergi' iddiası! "Bu kul hakkı değil mi?"

İzmir'de akılalmaz olay! Eşini, kızının nişanlısına öldürttü, sebebi pes dedirtti

İzmir'de akılalmaz olay! Eşini, kızının nişanlısına öldürttü, sebebi pes dedirtti

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

Biri 11 diğeri 14 yaşında! Bir il onlar için ayağa kalktı... Ailelerinin gözü telefonda

Biri 11 diğeri 14 yaşında! Bir il onlar için ayağa kalktı... Ailelerinin gözü telefonda

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.