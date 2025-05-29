HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Beklenen kabine revizyonu an meselesi! Birçok koltuk değişecek… Şifre belli: “Sükûnet ve Enerji!”

Mayıs 2023 seçimleri sonrası oluşan kabinede revizyon artık an meselesi… Haziranın ortasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kabineyi belirlemesi bekleniyor. Hazırlıklar başladı, bazı isimlerle iki yıllık görev süreleri sonrası vedalaşılacak.

Beklenen kabine revizyonu an meselesi! Birçok koltuk değişecek… Şifre belli: “Sükûnet ve Enerji!”
Mynet Özel Haber
Rosetta

Uzun süredir konuşulan gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışılan kabine değişikliğinde artık son dönemece girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni isimler konusunda hazırlıklara başladı, kurmaylarına talimatlar verdiği ifade ediliyor.

A1

BİRÇOK KİŞİNİN İSMİ GEÇİYOR

Bakanlık koltuğu için ortaya atılan isimler çok fazla fakat kaynaklar, her kabine döneminde birçok ismin geçtiğini son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceğini belirtiyor.

2 senelik bakanlık dönemleri boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından enerjisi düşük bulunan isimlerle yola devam edilmeyecek. Yeni, güçlü ve yoğun gündeme ayak uydurabilecek kişiler ön plana çıkacak.

Ekran görüntüsü 2025-05-29 081247

KABİNE TOTO KİŞİLERE ZARAR VERİYOR

Ortaya atılan isimlere bakıldığında özellikle AK Partili kaynaklar, bir ismin gündeme gelmesinin o isme zarar verdiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seneler boyunca böyle bir düşüncesinin olduğunu o nedenle bakanlık isteyen, bekleyen kişilerin sükûnete büründüğünü aktarıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rektör Kemalettin Aydın'dan eylem yapan öğrencilere sert sözler!Rektör Kemalettin Aydın'dan eylem yapan öğrencilere sert sözler!
TEM Otoyolu'nda TIR devrildi! Trafik kilitlendi...TEM Otoyolu'nda TIR devrildi! Trafik kilitlendi...

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti kabine Mynet Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

Rektör Kemalettin Aydın'dan eylem yapan öğrencilere sert sözler!

Rektör Kemalettin Aydın'dan eylem yapan öğrencilere sert sözler!

Chelsea Konferans Ligi kupasını kazanarak tarihe geçti! Bunu başarabilen başka bir takım yok...

Chelsea Konferans Ligi kupasını kazanarak tarihe geçti! Bunu başarabilen başka bir takım yok...

Damat kaynana yasak aşkının cezaları belli oldu! Dikkat çeken detay: Kızı şikayetçi olmadı

Damat kaynana yasak aşkının cezaları belli oldu! Dikkat çeken detay: Kızı şikayetçi olmadı

Elon Musk dönemi bitti! Görevinden ayrıldı

Elon Musk dönemi bitti! Görevinden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, HSK'ya 4 kritik atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, HSK'ya 4 kritik atama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.