Beklenen kabine revizyonu an meselesi! Birçok koltuk değişecek… Şifre belli: “Sükûnet ve Enerji!”

Uzun süredir konuşulan gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışılan kabine değişikliğinde artık son dönemece girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni isimler konusunda hazırlıklara başladı, kurmaylarına talimatlar verdiği ifade ediliyor.

BİRÇOK KİŞİNİN İSMİ GEÇİYOR

Bakanlık koltuğu için ortaya atılan isimler çok fazla fakat kaynaklar, her kabine döneminde birçok ismin geçtiğini son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceğini belirtiyor.

2 senelik bakanlık dönemleri boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından enerjisi düşük bulunan isimlerle yola devam edilmeyecek. Yeni, güçlü ve yoğun gündeme ayak uydurabilecek kişiler ön plana çıkacak.

KABİNE TOTO KİŞİLERE ZARAR VERİYOR

Ortaya atılan isimlere bakıldığında özellikle AK Partili kaynaklar, bir ismin gündeme gelmesinin o isme zarar verdiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seneler boyunca böyle bir düşüncesinin olduğunu o nedenle bakanlık isteyen, bekleyen kişilerin sükûnete büründüğünü aktarıyor.