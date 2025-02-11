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  4. Beklenen kar yağdı... Yaşamı olumsuz etkiledi! Facianın eşiğinden dönüldü: Buzlu yolda kayan otomobil, 2 öğretmene çarptı

Beklenen kar yağdı... Yaşamı olumsuz etkiledi! Facianın eşiğinden dönüldü: Buzlu yolda kayan otomobil, 2 öğretmene çarptı

11.02.2025 12:06
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.02.2025 12:06
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Esenyurt'ta kar yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk hava şartlarından dolayı buzlu yolda kayan otomobil önce karşı yönden gelen araca, ardından da kaldırımda yürüyen iki öğretmene çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Edinilen bilgilere göre, feci kaza Mevlana Mahallesi Hasan Kerim Caddesi üzerinde yaşandı. 34 AAL 322 plakalı araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce karşı yönden gelen 34 ZP 3005 plakalı otomobile, ardından da görev yaptıkları okula gitmek için kaldırımda yürüyen biri kadın iki öğretmene çarptı.

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MESLEKTAŞLARI YARDIMA KOŞTU

Öğretmenlerin görev yaptıkları okuldaki meslektaşları yardıma koştu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

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İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan öğretmenler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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KAZA ANI KAMERADA

Karlı yolda yaşanan feci kaza kameraya da yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil hızla yokuş aşağı geliyor. Önce diğer otomobile çarpan araç, ardından okula gitmeye çalışan iki öğretmeni altına alıyor.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Esenyurt kar buz kaza
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