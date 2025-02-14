HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bel fıtığı tedavisinde yeni dönem: Endoskopik disk cerrahisi

Bel fıtığı tedavisinde yeni dönem: Endoskopik disk cerrahisi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.02.2025 13:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disk kaymasına bağlı olarak ortaya çıkan bel fıtığı problemine ağır yük kaldırmak, ani hareketler yapmak gibi çeşitli faktörler sebep olabiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Gökhan Gürkan, son yıllarda geliştirilen endoskopik disk cerrahisinin, bel fıtığı rahatsızlığı tedavisinde devrim niteliğinde bir çözüm sunduğunu kaydetti.

Bel fıtığı tedavisinde yeni dönem: Endoskopik disk cerrahisi

Doç. Dr. Gökhan Gürkan, bel fıtığı tedavisinde endoskopik disk cerrahisinin avantajlarını anlattı. Bel fıtığının hem fiziksel hem de psikolojik sağlık üzerinde ciddi etkilere sebep olduğunu belirten Gürkan, "Bel fıtığı, kişinin yaşam kalitesini düşüren ve günlük aktivitelerinde kısıtlamalara yol açan bir durumdur. Ancak son yıllarda geliştirilen endoskopik disk cerrahisi, bu rahatsızlığın tedavisinde devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor. Geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha küçük bir kesi ile yapılan bu işlemde, omurgadaki sorunlu bölgeye endoskopik bir kamera yardımıyla ulaşılır. Fıtıklaşmış disk dokusu, özel aletlerle çıkarılır. Bu, hastalar için hem daha konforlu hem de daha hızlı bir iyileşme süreci anlamına gelir." dedi.

HASTALAR İÇİN BİRÇOK AVANTAJ SUNUYOR

Endoskopik disk cerrahisinin sunduğu en büyük avantajlardan birinin, hastaların ameliyat sonrası hızlı bir şekilde normal yaşantılarına dönebilmesi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Gökhan Gürkan, bu cerrahi yöntemin avantajlarını şöyle sıraladı: "Ameliyat sırasında sadece 1 cm’den küçük bir kesi yapılır, bu da iyileşme sürecini hızlandırır ve enfeksiyon riskini azaltır. Çoğu hasta, aynı gün taburcu olabilmektedir. Küçük kesiler ve minimal doku hasarı nedeniyle ağrı daha az hissedilir. Ameliyat sonrası hastalar, birkaç gün içinde iş ve günlük aktivitelerine geri dönebilirler."

KİMLER İÇİN UYGUN?

Doç. Dr. Gökhan Gürkan, endoskopik disk cerrahisinin özellikle fizik tedavi ve ilaç tedavisine rağmen iyileşmeyen, yaşam kalitesi düşen ve MR görüntülerinde sinir baskısı tespit edilen hastalar için uygun bir yöntem olduğunu belirtti. Doç. Dr. Gökhan Gürkan, "Eğer bel ağrınız günlük yaşamınızı etkiliyorsa, bacaklarınıza yayılıyorsa veya uyku düzeniniz bozuluyorsa, zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmanız gerekmektedir." diyerek, hastaları erken teşhis ve tedaviye davet etti.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
bel fıtığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray için AZ Alkmaar yenilgisi sonrası bomba iddia! "Bence son maçıydı"

Galatasaray için AZ Alkmaar yenilgisi sonrası bomba iddia! "Bence son maçıydı"

Bütün olarak yuttu! Kabus dolu görüntüler...

Bütün olarak yuttu! Kabus dolu görüntüler...

Türk Konsolosluğu önünde ortalık fena karıştı

Türk Konsolosluğu önünde ortalık fena karıştı

Cumhurbaşkanı adayını tiye aldı: "Erdoğan 'eyvah' demiş, İmamoğlu titremiş"

Cumhurbaşkanı adayını tiye aldı: "Erdoğan 'eyvah' demiş, İmamoğlu titremiş"

Bu nasıl yalnızlık! 3 yıl önce öldüğü sanılıyordu: Kahreden detay

Bu nasıl yalnızlık! 3 yıl önce öldüğü sanılıyordu: Kahreden detay

Kış bitiyor derken geri dönecek!

Kış bitiyor derken geri dönecek!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.