HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Belçika alarma geçti! 4 tane daha görüldü: Rusya iddiası

Avrupa'da Rusya gerginliği artarken Belçika kimliği belli olmayan dronları konuşuyor. 1 Kasım gecesi 3 dron faaliyeti tespit edilen Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde dün akşam saatlerinde de 4 dronun gözlemlendiği bildirildi. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken "Bunlar casusluk amacıyla geliyorlar. F-16'ların nerede olduğunu, mühimmatın nerede bulunduğunu ve diğer stratejik unsurları görmek istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Belçika alarma geçti! 4 tane daha görüldü: Rusya iddiası

Belga ajansının haberine göre, askeri hava üssünün bulunduğu Peer Belediyesinin Başkanı Steven Mathei, Savunma Bakanlığı ve polisin dün saat 19.00 sularında üssün üstünde 4 dron faaliyeti tespit ettiğini doğruladı.

Mathei ayrıca, dronların tespit edilmesinin ardından federal polise ait bir helikopterin takip için havalandığını, dronların Hollanda'ya doğru gözden kaybolduğunu belirtti.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiğini açıklamıştı.

Belçika alarma geçti! 4 tane daha görüldü: Rusya iddiası 1

"CASUSLUK AMACIYLA GELİYORLAR"

Francken, "Bunlar casusluk amacıyla geliyorlar. F-16'ların nerede olduğunu, mühimmatın nerede bulunduğunu ve diğer stratejik unsurları görmek istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

RUSYA İDDİASI

Yapılan açıklamalarda yaşanan bu olaylardan Rusya sorumlu tutulmuştu.

Belçika alarma geçti! 4 tane daha görüldü: Rusya iddiası 2

DRON HAREKETLİLİĞİNDE ARTIŞ

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

Francken, kamp üzerinde tespit edilen dronların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

Francken, ülkesinde artan dron hareketliliğinin ardından, dron karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve askeri tesislerin korunmasının güçlendirilmesi için yeni plan sunacağını söylemişti.

"Plan hazır: Dron tespiti ve imhası için 50 milyon avro." açıklamasını yapan Francken, bu planın acil önlem paketinin parçası olacağını ifade etmişti.

03 Kasım 2025
03 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gebze'nin ardından bu sefer Darıca! 2 bina tahliye edildiGebze'nin ardından bu sefer Darıca! 2 bina tahliye edildi
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındıKastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Belçika drone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Veliaht'ın sansürlenen sahnesi çok konuşuldu! "Çok ateşli ama..."

Veliaht'ın sansürlenen sahnesi çok konuşuldu! "Çok ateşli ama..."

Memur ve emekliler için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

Memur ve emekliler için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.