Belçika'nın başkenti neresi? Belçika'nın başkenti hakkında bilgiler

Devletin resmi adı Belçika Krallığı olarak geçer. Ülke, toplam 30.528 kilometrekare alanı kaplar ve dünyadaki en yoğun nüfuslu ülkelerden biri olarak bilinir. Ülke nüfusu 2023 araştırmaları sonucunda yaklaşık 11,673.996 kişidir. Belçika, 3 bölgeden meydana gelen federal yapıda bir devlettir. Bunlar Wallonia, Flanders ve Brüksel olarak öne çıkarken, bu bölgelerin kendine ait resmi dilleri, kanunları ve bölgesel hükumetleri bulunur. Bununla beraber ülke 3 topluluktan oluşur. Bunlar Fransızca konuşan, Felemenkçe konuşan ve Almanca konuşan kişiler olarak öne çıkar. Belçika hakkında merak edilen detaylardan biri de başkentidir.

Belçika’nın başkenti neresi?

"Belçika’nın başkenti neresi?" sorusuna yanıt olarak, "Brüksel" yanıtı verilir. Brüksel şehri hem ülkenin hem de Avrupa Birliği’nin idari başkenti konumundadır. Şehrin adı yüzyıllar öncesindeki bir bataklığın kurutulması ile verilmiş olup ‘kurutulan bataklık’ anlamına gelir. Brüksel nüfusu 1 milyonu aşarken, şehirde birçok yabancı diplomat, bürokrat ve memur yaşamaktadır.

Brüksel'de Avrupa Birliği’nin temel unsurları olan AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Bakanlar Konseyi’nin resmi organlarının varlığı, şehirdeki yabancı nüfusunun yoğunlaşmasının en büyük sebeplerinden biridir. Ayrıca NATO’nun merkez karargahı da Brüksel’de yer almaktadır.

Şehir nüfusunun yaklaşık yüzde 30’u yabancılardan oluşurken, yabancıların bir arada bulunduğu bölgeler getto olarak tanımlanmaktadır. Bölgede yaşayan yabancı nüfus arasında Türkler, Tunuslular, Faslılar ve Kongolular oldukça fazladır. Bu nedenle Brüksel şehrinde her kültürden ve renkten insanı görmek mümkündür.

Brüksel'de gezilecek yerler

Brüksel’e gidecek turistler tarafından mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında ünlü meydan Grand Place, Atomium Heykeli, Belçika Çizgi Roman Müzesi, Kraliyet Sarayı, Borsa Binası, Notre Dam edu Sablon Kilisesi, St. Michel Katedrali, Adalet Sarayı ve Mini Avrupa gibi yerler bulunur.

Brüksel gezilecek yerler arasında ideal başlangıç noktası Grand Place olarak bilinir. Grand Place Meydanı, Orta Çağ döneminin görkemli yapıları, şehrin en şık restoranları, ünlü çikolata dükkanları ve senenin her döneminde eğlenebilecek yerleri olduğundan turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği bir meydandır. Dünyaca ünlü bu meydanın şöhreti Çiçek Halı Festivali’nden gelir.

Grand Place’da 1971 yılında kutlanmaya başlayan ve 1986 yılından itibaren 2 yılda bir gerçekleştirilen çiçek halı festivali için Gent’te üretilen begonya çiçekleri kullanılmaktadır. Begonya yetiştiriciliği konusunda dünya birincisi olan Belçika, bu çiçeklerden bir araya getirdiği sanatsal halı tasarımları ile meydanı kaplamaktadır.

Belçika’nın bir başka simge yapılarından biri EXPO 58’in simgesi olarak tasarlanan Atomium’dur. Bu yapı 102 metre yüksekliğinde, 9 çelik kürenin bir araya getirilmesiyle oluşan ve demir kristal kafes yapısının 165 milyon kez büyütülmesi ile yapılmıştır. Bu özellikleriyle turistlerin ilgisini çeken bir diğer unsurdur.

Brüksel’e nasıl gidilir?

Avrupa’nın siyasi başkenti unvanına sahip olan Brüksel’e dünyanın pek çok yerinden direkt uçuşlar bulunmaktadır. Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir haricinde bazı dönemlerde Anadolu kentlerinden de Brüksel’e uçuş seferleri düzenlenmektedir. Brüksel uçak bileti için havayolu şirketlerinin kampanyalarını takip etmek gerekmektedir. Brüksel’e Almanya, Fransa, Hollanda ve İspanya’dan trenle de ulaşılabilmektedir.

Brüksel’de ne yenir?

Brüksel denildiğinde akla gelen en popüler yiyecek ve içecek waffle'dır. Waffle’ın ortaya çıktığı kent Brüksel olarak bilinmektedir. Bu nedenle burayı ziyaret edenlerin mutlaka denemesi gereken ilk yiyecektir. Brüksel’deki waffle’lar alışık olunan tatlardan çok daha fazlasını vadetmektedir. Bununla beraber Belçika çikolatası da son derece popülerdir.

Türk damak zevkine çok yakın olmayan lezzetler de mevcuttur. Bunlar yılan balığı, tavşan bacağı, ördek gibi yemekler olarak değişik lezzetlere açık olan kişiler için oldukça idealdir. Brüksel’in pek çok noktasında bu ünlü lezzetler tadılabilir. Öte yandan sokak lezzetleri sevenler kişiler için çeşitli büfeler mevcut olup, patates kızartması ve midye dolma seçenekleri de yer almaktadır.

Alışveriş

Brüksel şehri alışveriş dendiğinde öne çıkan şehirlerden biridir. Brüksel’in bazı yerlerinde öne çıkan alışveriş objeleri bulunur. Örneğin, şehrin Sablon Bölgesi antika eşyalar konusunda ilk akla gelen yerlerden biridir. Burada bulunan çeşitli antika eşyalar oldukça değerli yapılardır. Giyim açısından da Brüksel oldukça önemli bir şehir olarak öne çıkar. Bilhassa Louis Caddesi’nde yer alan markalar ile bu durum daha iyi görülebilir.