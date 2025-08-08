HABER

Belediye Başkanı 'Artık iklim krizini konuşmuyoruz yaşıyoruz' dedi! Tekirdağ'da barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

Kuraklığın etkisi barajlarda hissedilmeye devam ediyor. İzmir'de başlayan su kesintilerinin ardından, Tekirdağ'da da içme suyu barajlarındaki doluluk oranı yüzde 1'in altına indi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Artık iklim krizini konuşmuyor, yaşıyoruz" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentteki içme suyu barajlarında su seviyesinin kritik düzeye indiğini söyledi.

Yüceer, Büyükşehir Belediye binasında düzenlenen "Kapaklı Altyapı Temel Atma ve Arıtma Tesisi Çalışması" programının tanıtımında yaptığı açıklamada, kentte uzun süredir yeterli yağış alınamadığını belirtti.

"BARAJARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 1"

Mevcut su kaynaklarının alarm verdiğini aktaran Yüceer, "Yüzey suyumuz yok. Şu an son durumla birlikte barajlarımızda doluluk oranı yüzde 1'in altında."dedi.

Yüceer, barajlardaki su seviyelerinin, yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Artık iklim krizini konuşmuyoruz yaşıyoruz dedi! Tekirdağ da barajlarda doluluk oranı yüzde 1 in altına düştü 1

Kentte yaz aylarında yaşanan nüfus artışına dikkati çeken Yüceer, "Yüzey suyumuz yok denecek kadar az. Şu anda ölü hacmi kullanıyoruz. Kumbağ'ın nüfusu 100 binin üzerinde. Normalde 5 veya 6 bin ikametgahı olan nüfusa hizmet verirken, 100 binin üzerine çıkan bir nüfus. Marmaraereğlisi'nde 30 bin nüfus varken, şu an 300 binin üzerinde bir nüfusa hizmet götürmek zorundayız." diye konuştu.

"ARTIK İKLİM KRİZİNİ KONUŞMUYOR, YAŞIYORUZ"

Yüceer, su ihtiyacının olağanüstü düzeyde arttığını belirterek, Naip Barajı ve Türkmenli Göleti'nin tükenmek üzere olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Artık iklim krizini konuşmuyoruz yaşıyoruz dedi! Tekirdağ da barajlarda doluluk oranı yüzde 1 in altına düştü 2

İklim değişikliğinin Tekirdağ'da doğrudan hissedildiğini dile getiren Yüceer, "65 yılın en az yağışını aldık. Topraklarımız son derece kuru. Artık iklim krizini konuşmuyor, yaşıyoruz. Uzak bir tehdit değil, şu anda kentimizi doğrudan etkileyen bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Yüceer, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından yapılacak çalışmaları anlattı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

