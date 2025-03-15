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Belediye Başkanı Erkan Aydın bir ailenin iftarına konuk oldu: "Birlikte aynı sofrayı paylaşmak, bizler için çok kıymetli"

15.03.2025 15:13
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayında vatandaşlarla bir arada olmanın önemine dikkat çekerek, Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ayaz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ile birlikte Ayaz ailesinin evine misafir olan Başkan Aydın, orucunu aile üyeleriyle birlikte açtı.

Belediye Başkanı Erkan Aydın bir ailenin iftarına konuk oldu: "Birlikte aynı sofrayı paylaşmak, bizler için çok kıymetli"

Ramazan ayının birlik ve bereketini, vatandaşlarla bir arada olarak yaşayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ile birlikte iftarda Ayaz ailesinin misafiri oldu.

Ev sahibi Mehmet Ayaz ve ailesinin samimi davetiyle gerçekleşen iftar, Ramazan'ın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdi. Başkan Aydın, iftar sırasında yaptığı konuşmada, bu mübarek ayda paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini vurguladı.

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"BİRLİKTE AYNI SOFRAYI PAYLAŞMAK, BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Ayaz ailesine sıcak misafirperverlikleri için teşekkür eden Başkan Aydın, birlik ve beraberlik duygularının en yoğun yaşandığı Ramazan ayında kalabalık sofralarda iftar yapıyor olmaktan dolayı, mutluluk duyduğunu söyledi.

"Birlikte aynı sofrayı paylaşmak, Ramazan’ın bereketini ve dayanışmasını hep birlikte hissetmek bizler için çok kıymetli" diyen Başkan Aydın, Ramazan ayında Osmangazili yurttaşlar ile aynı sofrada buluşmaya devam edeceğini ifade etti.

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BAŞKAN AYDIN’DAN İFTARDAN SONRA MAHALLE SAKİNLERİ İLE ÇAY İÇTİ

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ayaz ailesi ile birlikte yaptığı iftarın ardından Fatih Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Aydın, mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı. Çay eşliğinde gerçekleşen buluşmada mahalle sakinleriyle uzun uzun sohbet eden Başkan Aydın, onların görüş ve taleplerini dinleyerek ilçeye yönelik gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri paylaştı.

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Mahalle sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Aydın, Osmangazi’ye ve Osmangazililerin yaşamına değer katacak hizmetleri gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Osmangazi Erkan Aydın iftar ramazan ayı
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