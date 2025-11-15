HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Belediye Başkanı, gözyaşları içinde tehdit edildiklerini açıkladı: "Bu zorbalara izin vermeyeceğim"

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bostanlı Pazar Yeri'nde hayata geçirmeyi planladıkları 'Tekstil Günleri' projesi nedeniyle tehdit aldıklarını duyurdu. Kendisinin, bürokratlarının, Kent A.Ş. yöneticilerinin ve ailelerinin tehdit edildiğini söyleyen Ünsal'ın gözleri doldu, konuşurken sesi titredi. Ünsal "Yöneticilerimizin evlerine kadar gidilip, çocuklarının olduğu yerler tespit edilip çocuklarıyla tehdit edilmiş. Benim bir belediye başkanı olarak kimseyi tehlikeye atma lüksüm yok." dedi.

Karşıyaka Belediye Meclisi toplantısına Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın açıklamaları damga vurdu. Tadilat nedeniyle kapatılan Bostanlı Pazar Yeri'nde yaşanan olaylara ilişkin bir video ekrana yansıtıldı. Güvenlik kameralarından alınan görüntülerle; yaklaşık 50 kişilik bir pazarcı grubunun, barikatları ve tel örgüleri yıkarak zorla içeriye girmesine dair görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

Belediye Başkanı, gözyaşları içinde tehdit edildiklerini açıkladı: "Bu zorbalara izin vermeyeceğim" 1

Videoyu büyük bir üzüntüyle izleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tüm bu kişilere para cezası kestiklerini ve haklarında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

"RANT DÜZENİ VAR! 12 MİLYON LİRAYA TEZGAH SATILMIŞ"

Ünsal, "Gördük ki burada bir rant düzeni var. Tezgahlar satılmış. 12 milyon liraya kadar tezgah satılmış. Haftalık 15 bin lira veriyorlarmış pazarda tezgah açmak isteyen kişiler, bazı kişilere… Burada tezgah değiştirme olacaksa tek yetkili Belediye Encümeni'dir, başka bir yetkili yoktur. Bundan sonra, kendi ismiyle açılmayan tezgahlar iptal olacak. Bir rant var ya, o rantın ne olduğunu ben bilmiyorum ama herhalde buna bir tedbir alınacak diye düşünüyorum. Tüm birimleri göreve çağırıyorum. Bir kadın başkan olarak ben bu zorbalara izin vermeyeceğim. Aynı şekilde Kaymakamımız ve Emniyetimizden de görevlerini yapmalarını istiyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı, gözyaşları içinde tehdit edildiklerini açıkladı: "Bu zorbalara izin vermeyeceğim" 2

"EVLERİNE KADAR GİDİP ÇOCUKLARIYLA TEHDİT ETMİŞLER"

Ünsal, bir yöneticinin evine kadar gidilip ailesiyle tehdit edildiğini gözyaşları içerisinde anlattı.

"Çok üzüldüğüm bir olay oldu. İsmini söylemeyeceğim yöneticilerin evlerine kadar gidip çocuklarıyla tehdit etmişler. Benim belediye başkanı olarak kimseyi tehlikeye atma lüksüm yok. Bunu yapmayacağım" diyen Başkan Ünsal, bu nedenle projeyi farklı bir alanda sürdürme kararı aldıklarını açıkladı.

Ünsal'ın yaşananları anlattığı sırada gözlerinin dolduğu, boğazının düğümlendiği görüldü.

Tüm birimleri göreve çağırdığını belirten Ünsal, "Bir kadın başkan olarak ben bu zorbalara izin vermeyeceğim" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın’da mandalina hasadı başladıAydın’da mandalina hasadı başladı
Kocaeli’de etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattıKocaeli’de etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Karşıyaka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.