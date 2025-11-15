Belediye Başkanı, gözyaşları içinde tehdit edildiklerini açıkladı: "Bu zorbalara izin vermeyeceğim"

Karşıyaka Belediye Meclisi toplantısına Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın açıklamaları damga vurdu. Tadilat nedeniyle kapatılan Bostanlı Pazar Yeri'nde yaşanan olaylara ilişkin bir video ekrana yansıtıldı. Güvenlik kameralarından alınan görüntülerle; yaklaşık 50 kişilik bir pazarcı grubunun, barikatları ve tel örgüleri yıkarak zorla içeriye girmesine dair görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

Videoyu büyük bir üzüntüyle izleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tüm bu kişilere para cezası kestiklerini ve haklarında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

"RANT DÜZENİ VAR! 12 MİLYON LİRAYA TEZGAH SATILMIŞ"

Ünsal, "Gördük ki burada bir rant düzeni var. Tezgahlar satılmış. 12 milyon liraya kadar tezgah satılmış. Haftalık 15 bin lira veriyorlarmış pazarda tezgah açmak isteyen kişiler, bazı kişilere… Burada tezgah değiştirme olacaksa tek yetkili Belediye Encümeni'dir, başka bir yetkili yoktur. Bundan sonra, kendi ismiyle açılmayan tezgahlar iptal olacak. Bir rant var ya, o rantın ne olduğunu ben bilmiyorum ama herhalde buna bir tedbir alınacak diye düşünüyorum. Tüm birimleri göreve çağırıyorum. Bir kadın başkan olarak ben bu zorbalara izin vermeyeceğim. Aynı şekilde Kaymakamımız ve Emniyetimizden de görevlerini yapmalarını istiyorum." diye konuştu.

"EVLERİNE KADAR GİDİP ÇOCUKLARIYLA TEHDİT ETMİŞLER"

Ünsal, bir yöneticinin evine kadar gidilip ailesiyle tehdit edildiğini gözyaşları içerisinde anlattı.

"Çok üzüldüğüm bir olay oldu. İsmini söylemeyeceğim yöneticilerin evlerine kadar gidip çocuklarıyla tehdit etmişler. Benim belediye başkanı olarak kimseyi tehlikeye atma lüksüm yok. Bunu yapmayacağım" diyen Başkan Ünsal, bu nedenle projeyi farklı bir alanda sürdürme kararı aldıklarını açıkladı.

Ünsal'ın yaşananları anlattığı sırada gözlerinin dolduğu, boğazının düğümlendiği görüldü.

