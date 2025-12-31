Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2026 mesajı: "Verdiğimiz sözleri tutacak, mahcup olmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025'in son gününde yayınladığı açıklama ile yıl değerlendirmesi yaptı ve 2026 mesajı verdi. Erdoğan açıklamasında "2026 yılında da laf yerine iş üretecek, polemik yerine icraat yapacak; eserlerimizle, yatırımlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. İktidar ve İttifak olarak bundan sonra da verdiğimiz sözleri tutacak, inşallah hiçbir zaman milletimize mahcup olmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Aziz Milletim; sizleri en kalbî duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün, 2025’le vedalaşıyor; yepyeni bir heyecanla, yeni ümit ve hedeflerle 2026’ya “merhaba” demeye hazırlanıyoruz.

"ŞEHİT DÜŞEN TÜM KAHRAMANLARIMIZI RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek terör örgütleri, zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelemizde, gerekse devletimizin güvenliği ve bekasını temin uğrunda şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

86 milyonun huzur ve esenliği için büyük bedeller ödeyen gazilerimizin her birine, şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Geride bıraktığımız sene, hem ülkemizde, hem de dünyada önemli gelişmeler yaşandı.

"MERKEZ BANKAMIZIN REZERVLERİ GÜÇLENİYOR"

Bölgemizde etkisi artan savaş, kriz ve gerilim ortamına rağmen, emin ve ehil kadroların yönetiminde Türkiye, kutlu yolculuğunu güvenle sürdürüyor. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programının olumlu sonuçlarına geniş bir yelpazede şahitlik ediyoruz. Dez-enflasyon süreci devam ederken, Merkez Bankamızın rezervleri güçleniyor; üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz.

Turizmden savunma sanayiine birçok alanda rekordan rekora koşuyoruz. İlk kuraları 2 gün önce çekilen “500 Bin Sosyal Konut Projemizin” dar gelirli vatandaşlarımızı çok uygun şartlarda ev sahibi yapma yanında, konut ve kira fiyatlarındaki köpüğün inmesine de katkı vereceğine inanıyoruz.

Ekonomide elde ettiğimiz kazanımları bu sene reformlarla taçlandırmak niyetindeyiz. Büyük Kongremizde açıkladığımız Türkiye Yüzyılı Reform Programımızı, Meclisimizin de desteğiyle inşallah adım adım hayata geçireceğiz.

"ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAYI BAŞARDIK"

Kıymetli Vatandaşlarım; 2025 yılı boyunca hükümetimizin birinci önceliği, 6 Şubat Asrın Felaketinin yaralarının sarılması oldu. Kaybettiğimiz canları geri getiremesek de; altyapısıyla, meydanlarıyla, yeşil alanları, sosyal donatılarıyla, tarihi ve kültürel dokusuyla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı başardık.

Söz verdiğimiz üzere, 27 Aralık’ta Hatay’da, 100 bini aşkın kardeşimizin katılımıyla, 455 bininci deprem konutumuzun anahtarını hak sahiplerine büyük bir gururla takdim ettik. Yeni ev ve iş yerleri, depremzedelerimize hayırlı-uğurlu olsun, diyorum. 6 Şubat’tan bu yana kışın soğuğuna, yazın sıcağına aldırmadan 7 gün 24 saat esasıyla şantiyelerde çalışan tüm kardeşlerime, konutların inşasında emeği geçen tüm kurumlarımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.

İnşa çalışmalarına omuz vermek yerine yapılan her işi kötüleyenleri ise devletimizin neleri başardığını bizzat yerinde görebilmeleri için Hatay’a ve diğer afetzede şehirlerimize davet ediyorum.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ"

İktidar ve İttifak olarak bundan sonra da verdiğimiz sözleri tutacak, inşallah hiçbir zaman milletimize mahcup olmayacağız. Sadece kendi insanımızı değil, yüzü ülkemize dönük hiçbir kardeşimizi yalnız bırakmayacağız.

Hakkı, adaleti ve vicdanı merkeze alan siyasetimizin yansımaları, Suriye ve Gazze başta olmak üzere, bölgemizin her yanında görülmektedir. 8 Aralık Devrimi’yle hürriyetine kavuşan komşumuz Suriye’de toparlanma hızlanmış, siyasi istikrar yolunda kısa sürede önemli mesafe alınmıştır.

"600 BİN SURİYELİ MİSAFİRİMİZ VATANLARINA GERİ DÖNMÜŞTÜR"

Suriye’de huzur ortamı kökleştikçe, gönüllü geri dönüşler de artmış, son bir yılda 600 bin Suriyeli misafirimiz vatanlarına geri dönmüştür. Siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamış güçlü bir Suriye, inanıyoruz ki, hem çevresine hem de dünyaya müstesna katkılar yapacaktır.

Türkiye olarak; Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Şii, Nusayri demeden, Suriye halkının huzur ve güvenliği için yeni yönetime gereken desteği vereceğiz. Gazze’de, bizim de katkımızla sağlanan ateşkes, İsrail’in tüm ihlallerine rağmen, Gazzeli kardeşlerimizin sağduyusu sayesinde halen sürmektedir.

İsrail’in saldırılarının durması, Gazze’ye insani yardım girişinin hızlanması ve yeniden inşa çalışmalarının başlayabilmesi için yoğun çaba içindeyiz. Çoğu çocuk ve kadın 71 bin kardeşimizi şehit edenler adalete hesap verene kadar sinmeyecek, susmayacak, soykırımı asla unutturmayacağız.

5’inci yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bir an evvel adil ve kalıcı bir barışla noktalanması için de girişimlerimizi sürdürüyoruz. Doğu Akdeniz’de, ülkemizin ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına yönelik artan tahrikleri ve tehditleri yakından takip ediyoruz. Mavi Vatan’da ne emrivakiye, ne yankesiciliğe, ne de korsanlığa asla göz yummayacağımızın altını bugün bir kere daha çizmek istiyorum.

Aziz Milletim; Yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de önünde yepyeni bir sayfa açacak Terörsüz Türkiye sürecinde bazı önemli eşikleri geride bıraktık. Cumhur İttifakı olarak, bu süreçte her zaman yapıcı davrandık, çözüme konsantre olduk, elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk. İlgili tarafları dikkatle dinleyen Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz, sürece yeni bir soluk kazanacağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekemmül ettirecek.

Komisyonun, son düzlükte de uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur. Ülkemizi, 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir. Biz de sürecin, bir yol kazası yaşanmadan menzil-i maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa, yapmaktan geri durmayacağız.

23 senedir olduğu gibi, kalbimizde sadece millet ve memleket sevdasıyla 86 milyonun tamamına hizmet edecek, tüm Türkiye’nin refahı, huzuru ve esenliği için fedakârca çalışmayı sürdüreceğiz. 2026 yılında da laf yerine iş üretecek, polemik yerine icraat yapacak; eserlerimizle, yatırımlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, diyorum.

Türkiye Yüzyılı ülkümüze destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle yeni miladi yılınızı tebrik ediyor; 2026’nın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla"