Kaza yapan araç köprünün korkuluklarında asılı kaldı, facia ucuz atlatıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki aracın köprü üzerinde çarpışması sonucu 6 kişi yaralanırken, kazaya karışan otomobillerden birinin köprünün korkuluklarında asılı kalması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Mustafa Fidan

Kaza, Kırklarsırtı Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cennet D. (46) idaresindeki 33 NKS 98 plakalı otomobil ile İshak T. yönetimindeki 35 AGZ 604 plakalı otomobil köprü üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 33 NKS 98 plakalı otomobil savrularak köprünün korkuluklarında asılı kaldı.

FACİA UCUZ ATLATILDI

Kaza sonrası olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Köprüde asılı kalan araçtaki kişiler, vatandaşların da yardımı ile çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Kazada, her iki otomobilin sürücüleriyle birlikte 6 kişinin yaralandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Köprüde asılı kalan otomobil de yapılan çalışmayla bulunduğu yerden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin
