HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Milli boksör Seyda Keser, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden milli boksör Seyda Keser (35), memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Milli boksör Seyda Keser, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşmesi sonrası Türk bayrağına sarılı naaşı İstanbul’dan Amasya’ya getirilen Keser, Göynücek ilçesine bağlı Gediksaray köyü kılınan cenaze namazının ardından mezarlığa defnedildi. Törene Keser'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, eski milli güreşçi Mahmut Demir ile vatandaşlar katıldı.

Milli boksör Seyda Keser, Amasya da son yolculuğuna uğurlandı 1

"MEKÂNI CENNET OLSUN"

Mahmut Demir, "Milli boksörümüz, değerli kardeşimiz Seyda Keser’i bugün Gediksaray Köyü’nde ebediyete uğurladık. Erken bir kayıp, tarifsiz bir acı. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bingöl'de sel! 3 bin dönüm arazi sular altındaBingöl'de sel! 3 bin dönüm arazi sular altında
Araç köprünün korkuluklarında asılı kaldıAraç köprünün korkuluklarında asılı kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Amasya cenaze boksör
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.