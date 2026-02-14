Milli boksör Seyda Keser, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşmesi sonrası Türk bayrağına sarılı naaşı İstanbul’dan Amasya’ya getirilen Keser, Göynücek ilçesine bağlı Gediksaray köyü kılınan cenaze namazının ardından mezarlığa defnedildi. Törene Keser'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, eski milli güreşçi Mahmut Demir ile vatandaşlar katıldı.

"MEKÂNI CENNET OLSUN"

Mahmut Demir, "Milli boksörümüz, değerli kardeşimiz Seyda Keser’i bugün Gediksaray Köyü’nde ebediyete uğurladık. Erken bir kayıp, tarifsiz bir acı. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır